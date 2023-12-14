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Кристоф Дюгарри: Я помню Зидана. Он командный игрок, а Мбаппе - индивидуалист

Лига Чемпионов
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Экс-футболист сборной Франции прокомментировал игру Мбаппе

Кристоф Дюгарри: Я помню Зидана. Он командный игрок, а Мбаппе - индивидуалист

Новина українською

В четверг эксфутболист сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал игру форварда Килиана Мбаппе в матче против "Боруссии Дортмунд". Об этом сообщает издание RMC Sport.

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"Я обвиняю его за то, как он относится к игре. Мбаппе знает. что от него в этой команде ждут лидерства. Его профессионализм не вызывает сомнений, но он не был примером для других футболистов в прессинге. Килиан не прилагает никаких усилий, когда защитники проходят в 3-4 метрах от него. Если ты хочешь быть лидером "ПСЖ", то не должен рассчитывать только на то, что будешь забивать голы."

"Я помню Зидана. Он прилагал кучу усилий и начинал действовать. Зизу - это командный игрок, а Мбаппе - индивидуалист".

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Екатерина Власова
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