Кристоф Дюгарри: Я помню Зидана. Он командный игрок, а Мбаппе - индивидуалист

В четверг эксфутболист сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал игру форварда Килиана Мбаппе в матче против "Боруссии Дортмунд". Об этом сообщает издание RMC Sport.

"Я обвиняю его за то, как он относится к игре. Мбаппе знает. что от него в этой команде ждут лидерства. Его профессионализм не вызывает сомнений, но он не был примером для других футболистов в прессинге. Килиан не прилагает никаких усилий, когда защитники проходят в 3-4 метрах от него. Если ты хочешь быть лидером "ПСЖ", то не должен рассчитывать только на то, что будешь забивать голы."