Джон Терри: Любимая команда - Реал Мадрид. Я впечатлен их игрой. Они не сходят с пьедестала претендентов

Сегодня, 18 декабря в Швейцарии состоялась жеребьевка стыковых раундов Лиги Чемпионов. Соперником мадридского "Реала" будет немецкий клуб "РБ Лейпциг".

Джон Терри экс-форвард "Челси" и сборной Англии, а ныне тренер "Лестер Сити" считает испанский клуб одним из претендентов на победу в ЛЧ.

"Любимая команда - "Реал Мадрид". У меня нет никаких сомнений. Я впечатлен тем, как они играют. Клуб не сходит с пьедестала претендентов, хотя путь не будет легким, поскольку они сыграют с РБ Лейпциг. Анчелотти - это тактический тренер. Он демонстрирует это сезон за сезоном", - сказал Терри.