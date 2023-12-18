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Джон Терри: Любимая команда - Реал Мадрид. Я впечатлен их игрой. Они не сходят с пьедестала претендентов
Экс-форвард "Челси" считает испанский клуб одним из претендентов на победу
Фото: chelseafc.com
Сегодня, 18 декабря в Швейцарии состоялась жеребьевка стыковых раундов Лиги Чемпионов. Соперником мадридского "Реала" будет немецкий клуб "РБ Лейпциг".
Джон Терри экс-форвард "Челси" и сборной Англии, а ныне тренер "Лестер Сити" считает испанский клуб одним из претендентов на победу в ЛЧ.
"Любимая команда - "Реал Мадрид". У меня нет никаких сомнений. Я впечатлен тем, как они играют. Клуб не сходит с пьедестала претендентов, хотя путь не будет легким, поскольку они сыграют с РБ Лейпциг. Анчелотти - это тактический тренер. Он демонстрирует это сезон за сезоном", - сказал Терри.
Матч "Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" состоится 13 февраля.
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