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Рюдигер и Беллингем пропустят матч ЛЧ против Лейпцига

Лига Чемпионов

Оба игрока травмированы

Рюдигер и Беллингем пропустят матч ЛЧ против Лейпцига

Фото: Getty Images

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Рюдигер и Беллингем пропустят матч Лиги чемпионов против Лейпцига.

Мадридский "Реал" опубликовал заявку на этот поединок, Антонио и Джуд в нее не попали. Оба игрока травмированы. Немец получил повреждение 1-го февраля в матче с "Хетафе", а англичанин во вчерашнем поединке против "Жироны".

Также в заявку попал Андрей Лунин.

Матч состоится во вторник 13-го февраля в 22:00.

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Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер РБ Лейпциг Джуд Беллингем
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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