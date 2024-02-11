Рюдигер и Беллингем пропустят матч ЛЧ против Лейпцига

Рюдигер и Беллингем пропустят матч Лиги чемпионов против Лейпцига.

Мадридский "Реал" опубликовал заявку на этот поединок, Антонио и Джуд в нее не попали. Оба игрока травмированы. Немец получил повреждение 1-го февраля в матче с "Хетафе", а англичанин во вчерашнем поединке против "Жироны".

Также в заявку попал Андрей Лунин.

Матч состоится во вторник 13-го февраля в 22:00.