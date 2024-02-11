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Рюдигер и Беллингем пропустят матч ЛЧ против Лейпцига
Оба игрока травмированы
Фото: Getty Images
Рюдигер и Беллингем пропустят матч Лиги чемпионов против Лейпцига.
Мадридский "Реал" опубликовал заявку на этот поединок, Антонио и Джуд в нее не попали. Оба игрока травмированы. Немец получил повреждение 1-го февраля в матче с "Хетафе", а англичанин во вчерашнем поединке против "Жироны".
Также в заявку попал Андрей Лунин.
Матч состоится во вторник 13-го февраля в 22:00.
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? RBLeipzig!#UCL pic.twitter.com/d5IO4Fzcqz— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2024
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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