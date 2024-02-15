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УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Стала известна финальная четвёрка
UEFA Champions league
Официальная пресс-служба УЕФА в X (ранее - Twitter) представила список из четверых претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала турнира.
В число номинантов попали Браим Диас ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Маттео Гендузи ("Лацио").
Напомним, Диас принёс "Реалу" победу в поединке с "Лейпцигом", Мбаппе забил один гол "Реалу Сосьедад", Де Брюйне оформил гол+пас в игре против "Копенгагена", Гендузи провёл полный матч с "Баварией".
???? Brahim Díaz magic— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2024
???? De Bruyne's classy return
⚡ Mbappé unstoppable
????♂️ Guendouzi running the show
Who deserves to be Player of the Week?#UCLPOTW || @PlayStationEU
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