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УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Стала известна финальная четвёрка

УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

UEFA Champions league

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Официальная пресс-служба УЕФА в X (ранее - Twitter) представила список из четверых претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала турнира.

В число номинантов попали Браим Диас ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Маттео Гендузи ("Лацио").

Напомним, Диас принёс "Реалу" победу в поединке с "Лейпцигом", Мбаппе забил один гол "Реалу Сосьедад", Де Брюйне оформил гол+пас в игре против "Копенгагена", Гендузи провёл полный матч с "Баварией".

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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