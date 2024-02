УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Официальная пресс-служба УЕФА в X (ранее - Twitter) представила список из четверых претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала турнира.

В число номинантов попали Браим Диас ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Маттео Гендузи ("Лацио").

Напомним, Диас принёс "Реалу" победу в поединке с "Лейпцигом", Мбаппе забил один гол "Реалу Сосьедад", Де Брюйне оформил гол+пас в игре против "Копенгагена", Гендузи провёл полный матч с "Баварией".

