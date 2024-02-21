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Мхитарян: Мы хотим снова попасть в финал Лиги чемпионов

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Бывший горняк рассказал об амбициозных планах своего нынешнего клуба

Мхитарян: Мы хотим снова попасть в финал Лиги чемпионов

SempreInter

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Полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян заявил после первой игры с "Атлетико" (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов о желании команды второй раз подряд выйти в финал самого престижного турнира Европы.

"Счёт 1:0 не имеет большого значения, хоть и всегда приятно побеждать. Мы сделали все возможное, чтобы забить, но мы также знали, что играем против сильной команды, которая показывает хороший футбол и отлично обороняется.

Впереди еще один матч. Теперь нам надо сыграть в Мадриде так, будто мы здесь ещё не забивали. Мы должны продолжать идти по пути, по которому шли в прошлом сезоне. Мы хотим снова выйти в финал", - цитирует армянского хавбека SempreInter.

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Генрих Мхитарян Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Интер (Милан)
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Источник:
SempreInter
Опубликовал: Александр Бураков
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