Мхитарян: Мы хотим снова попасть в финал Лиги чемпионов

Полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян заявил после первой игры с "Атлетико" (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов о желании команды второй раз подряд выйти в финал самого престижного турнира Европы.

"Счёт 1:0 не имеет большого значения, хоть и всегда приятно побеждать. Мы сделали все возможное, чтобы забить, но мы также знали, что играем против сильной команды, которая показывает хороший футбол и отлично обороняется.

Впереди еще один матч. Теперь нам надо сыграть в Мадриде так, будто мы здесь ещё не забивали. Мы должны продолжать идти по пути, по которому шли в прошлом сезоне. Мы хотим снова выйти в финал", - цитирует армянского хавбека SempreInter.