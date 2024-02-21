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Тренер ПСВ поделился впечатлениями после матча ЛЧ с Боруссией Дортмунд

Лига Чемпионов

Матч закончился со счетом 1:1

Тренер ПСВ поделился впечатлениями после матча ЛЧ с Боруссией Дортмунд

imago images

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Тренер ПСВ поделился впечатлениями после матча ЛЧ с "Боруссией" Дортмунд (1:1).

"Игра была открытой. Поначалу нам было сложно справиться с их прессингом, но мы смогли создать несколько явных моментов, особенно у Тилльмана в первом тайме. Обидно, что мы не смогли повести в счете, особенно потому, что потом пропустили.

Это был очень напряженный матч. Они не слишком часто контратаковали, а мы контролировали ход матча, поэтому жаль, что не забили второй.

Я не думаю, что тот факт, что это был матч Лиги чемпионов, сильно повлиял на игру. Все равно должно быть понимание того, что ты должен делать на поле.

Все еще возможно. Мы уже показали в этом сезоне, что умеем играть в гостях. Особенно когда видишь, как мы контролировали игру в этот вечер, когда владели мячом.

Мы сохраняли спокойствие под давлением, не переходили на длинный пас, а играли так, чтобы выйти из-под прессинга", - сказал тренер ПСВ Петер Бос.

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Источник:
uefa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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