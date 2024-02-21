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По сценарию Шмелей. ПСВ — Боруссия Д 1:1. Видео голов и обзор матча

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Теперь у немцев поул-позишн

По сценарию Шмелей. ПСВ — Боруссия Д 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates

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Новина українською

"Боруссия" в гостях выстояла против ПСВ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Голландцы ожидаемо больше атаковали, но забили только с помощью спорного пенальти.

Таким образом, развязка переносится в Дортмунд, где ПСВ точно не будет легко, и дело не только в игроках "Боруссии", но и в легендарной "желтой стене".

1/8 финала ЛЧ. Эйндховен. "Филипс"

ПСВ - "Боруссия Дортмунд" - 1:1

Голы: де Йонг, 56 (с пенальти) — Мален, 24

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