По сценарию Шмелей. ПСВ — Боруссия Д 1:1. Видео голов и обзор матча

"Боруссия" в гостях выстояла против ПСВ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Голландцы ожидаемо больше атаковали, но забили только с помощью спорного пенальти.

Таким образом, развязка переносится в Дортмунд, где ПСВ точно не будет легко, и дело не только в игроках "Боруссии", но и в легендарной "желтой стене".

1/8 финала ЛЧ. Эйндховен. "Филипс"

ПСВ - "Боруссия Дортмунд" - 1:1

Голы: де Йонг, 56 (с пенальти) — Мален, 24