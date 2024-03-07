Анчелотти: Возможно, Куртуа и Милитао сыграют в четвертьфинале ЛЧ

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении травмированных футболистов команды - голкипер Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао.

"Возможно, в четвертьфинале у нас будут Куртуа и Милитао, и это хорошая новость", - приводит слова наставника официальный сайт мадридцев.

Напомним, оба футболиста восстанавливаются от разрыва крестообразных связок колена. На время травмы "сливочные" арендовали кипера "Челси" Кепу Аррисабалагу. Однако в новом году конкуренцию у испанца выигрывает Андрей Лунин. Последний раз Кепа выходил в основе еще 21 января.

Также добавим, что "Реал" обыграл "РБ Лейпциг" по сумме двух матчей (1:0, 1:1) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первые матчи этой стадии пройдут 9 и 10 апреля.