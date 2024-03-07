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Анчелотти: Возможно, Куртуа и Милитао сыграют в четвертьфинале ЛЧ

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Анчелотти: Возможно, Куртуа и Милитао сыграют в четвертьфинале ЛЧ

Карло Анчелотті

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении травмированных футболистов команды - голкипер Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао.

"Возможно, в четвертьфинале у нас будут Куртуа и Милитао, и это хорошая новость", - приводит слова наставника официальный сайт мадридцев.

Напомним, оба футболиста восстанавливаются от разрыва крестообразных связок колена. На время травмы "сливочные" арендовали кипера "Челси" Кепу Аррисабалагу. Однако в новом году конкуренцию у испанца выигрывает Андрей Лунин. Последний раз Кепа выходил в основе еще 21 января.

Также добавим, что "Реал" обыграл "РБ Лейпциг" по сумме двух матчей (1:0, 1:1) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первые матчи этой стадии пройдут 9 и 10 апреля.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
realmadrid.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
07.03.2024 в 13:53
Дід постійно мутить воду кожної неділі. Сам казав що для воротаря важлива психологічна стабільність, а сам постійно патякає, розхитує нерви Луніну.
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Комментарии 4
ВасяКулебяка (Козливка)
07.03.2024 в 13:53
Дід постійно мутить воду кожної неділі. Сам казав що для воротаря важлива психологічна стабільність, а сам постійно патякає, розхитує нерви Луніну.
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0
0
download1 (huyersk)
07.03.2024 в 13:43
Бажаю Андрію виграти прімеру та ЛЧ,зіграти на євро та знайти новий клуб типу Ньюкасл з класним гідним контрактом та місцем в основі
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Caballero (DC)
07.03.2024 в 13:31
Але ж Куртуа після багатомісячної перерви не має ігрової практики. Як можна гравця без практики після травми одразу ставити до основного складу на матчі вищої відповідальності?
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Vantala (Kharkiv)
07.03.2024 в 14:13
Так як Лунін грав останні матчі - у Куртуа в будь-якому разі гірше не вийде.
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