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Анчелотти: Возможно, Куртуа и Милитао сыграют в четвертьфинале ЛЧ
"Хорошие новости"
Карло Анчелотті
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении травмированных футболистов команды - голкипер Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао.
"Возможно, в четвертьфинале у нас будут Куртуа и Милитао, и это хорошая новость", - приводит слова наставника официальный сайт мадридцев.
Напомним, оба футболиста восстанавливаются от разрыва крестообразных связок колена. На время травмы "сливочные" арендовали кипера "Челси" Кепу Аррисабалагу. Однако в новом году конкуренцию у испанца выигрывает Андрей Лунин. Последний раз Кепа выходил в основе еще 21 января.
Также добавим, что "Реал" обыграл "РБ Лейпциг" по сумме двух матчей (1:0, 1:1) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первые матчи этой стадии пройдут 9 и 10 апреля.
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