А король-то блідий. Акценти глядача на іграх Ліги чемпіонів

Главное впечатление от первой половины раунда – мягко выражаясь, неубедительность "Реала". На фоне уверенного шествия в четвертьфиналы остальных фаворитов это прямо-таки бросалось в глаза. Или соперник был настолько хорош? Факт остается фактом: в Мадриде "Лейпциг" смотрелся еще интереснее своего визави, чем у себя дома.

Бавария – Лацио 3:0 (0:1)

Реал Сосьедад – ПСЖ 1:2 (0:2)

Реал (Мадрид) – РБ Лейпциг 1:1 (1:0)

Манчестер Сити – Копенгаген 3:1 (3:1)

Зрелищность. Парадоксально самым содержательным получился наименее результативный мадридский матч – почти полтора десятка опасных моментов у ворот. Пусть игры в Сан-Себастьяне и Мюнхене уступили ему не так уж и много.

А вот еще более парадоксально худшим стал поединок в Манчестере, где был забит максимум голов. Всего шесть зачетных эпизодов, включая лишь два после перерыва. То есть, все наоборот.

Интрига. В половине матчей все решилось еще в первом раунде: "Ман Сити" и ПСЖ, по сути, лишь соблюли формальности.

Если же вас интересует, когда они оформили свой успех в этой конкретной игре, то в Манчестере можно было сушить весла уже на 5-й минуте – когда Аканжи открыл счет. А неизбежность исхода поединка в Сан-Себастьяне определил второй гол Мбаппе на 56-й минуте.

На то, что "Бавария" выиграет домашнюю встречу, можно было с уверенностью ставить после 39-й минуты – когда счет открыл Кейн. А то, что она выйдет в четвертьфинал, стало ясно перед самым перерывом – когда Мюллер забил второй мяч. Весь второй тайм "Лацио" исполнял молчание ягнят.

Буйствовала интрига лишь в том же Мадриде. Ольмо вполне мог перевести игру в овертайм уже в компенсированное время, но в створ попасть не сумел.

Логика. Полной закономерности не увидел нигде. "Ман Сити" и "Бавария" могли бы удовлетвориться и менее крупным счетом, а в другой половине матчей я бы даже счел результат нелогичным.

"Сосьедад" (женского рода на испанском, потому и "Ла Реал") не уступила ПСЖ в количестве голевых моментов, посему считаю, что гости забили "лишний" гол. Ну а "Лейпциг" реально мог выиграть у "Эль Реала" и в пару мячей.

Если же говорить о сумме шансов по итогам двух игр, то исход последней дуэли кричаще несправедлив. Насчитал 19:8 в пользу "Лейпцига" по общим показателям остроты у ворот, и 12:5 – по тем, что лично я отнес бы к голевым.

Судейство. Мой консультант-коллега Юстас безмятежно покуривает, комфортно развалившись на мягком уголке. Ибо предмета для беседы с ним не имеется.

Везение. Тот же "Реал" таки-отскочил, как по мне, от дополнительного времени, когда Ольмо положил мяч на перекладину сверху. Счастье "Лейпцига" (пусть даже хотя бы длиною в полчаса) было так возможно…

Удары в каркас ворот "Лацио" и "Копенгагена" в других играх, как говорится, рояля не играли.

Личности. Главная фигура недели, без вариантов и вне всяческих сомнений – Мбаппе, принявший участие почти во всех стоящих моментах ПСЖ и сделавший дубль.

Вторым у меня будет Кейн, а третьим, с минимальным отрывом – его партнер по "Баварии" Мюллер.

Отметил бы также их одноклубника Сане, уже за ним – Симонса и Опенда из "Лейпцига". И еще обязательно Альвареса из "Ман Сити"

Больше других зачетных сэйвов было на счету кипера "Реал Сосьедад" Ремиро – четыре.

Симпатии. Одинаково понравились оба представителя Бундеслиги. После них назову ПСЖ. Неплоха была "Сосьедад", но лишь после 0:2.

Главное разочарование ответных матчей – "Лацио" с единственным шансом имени Иммобиле. И вновь пресловутым чемоданом без ручки выглядел "Копенгаген".

Наиболее цельное впечатление по итогам обоих раундов произвел ПСЖ. О "Ман Сити" молчу – в силу уровня соперника, он тут играл как бы вне конкурса. Также мы узрели две разные "Баварии" и имевшего бледный вид Короля.

Два слова о комментаторах на "Мегого". В этот раз особо не раздражал никто. Разве что имел место дискомфорт во время трансляции из Мадрида. Все не мог понять, кого мне напоминают эти звуки между фразами… Позже дошло – Дарт Вейдер. Мужчина, вы или снимите шлем, или пусть начальство что-то решает!

Ничего личного. Но слушать это приходится нам, и удовольствия оно явно не добавляет.

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