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Впервые за восемь лет: лигочемпионовской паре Арсенал - Порту покорилось интересное достижение

Лига Чемпионов
Обновлено

Это связано с послематчевым пенальти.

Впервые за восемь лет: лигочемпионовской паре Арсенал - Порту покорилось интересное достижение

beIN Sports

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Вчерашний поединок между английским "Арсеналом" и португальським "Порту" завершился победой первого благодаря выигранной серии послематчевых пенальти.

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По данным transfermarkt, в последний раз в рамках Лиги чемпионов, "11-метровая лотерея" проходила 28 мая 2016 года. Тогда в финале победу одержал "Реал" над "Атлетико" (6:4 по пен.).

Напомним, что героем вчерашней серии пенальти между "Арсеналом" и "Порту" стал отразивший два удара Давид Рая.

Впервые за восемь лет: лигочемпионовской паре Арсенал - Порту покорилось интересное достижение - изображение 1

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Бураков
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