Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые за восемь лет: лигочемпионовской паре Арсенал - Порту покорилось интересное достижение
Это связано с послематчевым пенальти.
beIN Sports
Вчерашний поединок между английским "Арсеналом" и португальським "Порту" завершился победой первого благодаря выигранной серии послематчевых пенальти.
Читайте такжеЛЧ. Арсенал – Порту 1:0 (пен. 4:2). С большими проблемами, но канониры в четвертьфинале
По данным transfermarkt, в последний раз в рамках Лиги чемпионов, "11-метровая лотерея" проходила 28 мая 2016 года. Тогда в финале победу одержал "Реал" над "Атлетико" (6:4 по пен.).
Напомним, что героем вчерашней серии пенальти между "Арсеналом" и "Порту" стал отразивший два удара Давид Рая.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Давид Райя — герой. Арсенал — Порту 1:0 (по пен 4:2). Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Арсенал – Порту 1:0 (пен. 4:2). С большими проблемами, но канониры в четвертьфинале
- Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать
- Арсенал – Порту. Анонс и прогноз ответного матча 1/8 Лиги Чемпионов на 12.03.2024
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн