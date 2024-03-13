Впервые за восемь лет: лигочемпионовской паре Арсенал - Порту покорилось интересное достижение

Вчерашний поединок между английским "Арсеналом" и португальським "Порту" завершился победой первого благодаря выигранной серии послематчевых пенальти.

По данным transfermarkt, в последний раз в рамках Лиги чемпионов, "11-метровая лотерея" проходила 28 мая 2016 года. Тогда в финале победу одержал "Реал" над "Атлетико" (6:4 по пен.).

Напомним, что героем вчерашней серии пенальти между "Арсеналом" и "Порту" стал отразивший два удара Давид Рая.



