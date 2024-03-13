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ЛЧ. Арсенал – Порту 1:0 (пен. 4:2). С большими проблемами, но канониры в четвертьфинале

Лига Чемпионов

Лишь серия пенальти смогла определить победителя этого противостояния

ЛЧ. Арсенал – Порту 1:0 (пен. 4:2). С большими проблемами, но канониры в четвертьфинале

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

"Арсенал" — "Порту" 1:0 (пен. 4:2)

Гол: Троссар (41)

Серия пенальти: Эдегор, Хаверц, Сака, Райс Пепе, Венделл (вратарь), Груич, Галену (вратарь)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Зинченко, 106) — Эдегор, Райс, Жоржиньо (Жезус, 83) — Сака, Хаверц, Троссар (Нкетиа, 106)

"Порту": Кошта — Мариу (Санчес, 85), Пепе, Отавио, Венделл — Нико (Эустакио, 101), Варела (Груич, 90+7) — Консейсау (Боржес, 101), Пепе, Галену — Эванилсон (Тареми, 86)

Предупреждения: Салиба (39), Хаверц (116) — Пепе (73)

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
13.03.2024 в 00:54
Це добре... А то б вилетіли від ніякого Порту та мало перевагу у чемпіонських перегонах
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
13.03.2024 в 00:54
Це добре... А то б вилетіли від ніякого Порту та мало перевагу у чемпіонських перегонах
Ответить
0
0

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