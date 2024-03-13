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ЛЧ. Арсенал – Порту 1:0 (пен. 4:2). С большими проблемами, но канониры в четвертьфинале
Лишь серия пенальти смогла определить победителя этого противостояния
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
"Арсенал" — "Порту" 1:0 (пен. 4:2)
Гол: Троссар (41)
Серия пенальти: Эдегор, Хаверц, Сака, Райс — Пепе, Венделл (вратарь), Груич, Галену (вратарь)
"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Зинченко, 106) — Эдегор, Райс, Жоржиньо (Жезус, 83) — Сака, Хаверц, Троссар (Нкетиа, 106)
"Порту": Кошта — Мариу (Санчес, 85), Пепе, Отавио, Венделл — Нико (Эустакио, 101), Варела (Груич, 90+7) — Консейсау (Боржес, 101), Пепе, Галену — Эванилсон (Тареми, 86)
Предупреждения: Салиба (39), Хаверц (116) — Пепе (73)
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