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Лунин попал в символическую сборную 1/8 финала Лиги чемпионов
Команду составил портал WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
В ней нашлось места и украинского голкиперу "Реала" Андрею Лунину. Украинец получил от экспертов отметку в 7.53 балла.
"Вратарь "Реала" Андрей Лунин показал самый высокий результат в Лиге чемпионов в этом сезоне в первом матче против "РБ Лейпциг" в прошлом месяце. В тот вечер украинский голкипер сделал в общей сложности девять сэйвов, чтобы "бланкос" покинули Германию с чистым счетом и решающим преимуществом в один гол", - говорится в краткой характеристики.
Также в символическую команду вошли трое футболистов "Барселоны", двое игроков "Баварии" и "ПСЖ", а также по одному представителю из "Интера", "Боруссии" Дортмунд и "РБ Лейпциг".
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