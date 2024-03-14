  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лунин попал в символическую сборную 1/8 финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунин попал в символическую сборную 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Команду составил портал WhoScored

Лунин попал в символическую сборную 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ней нашлось места и украинского голкиперу "Реала" Андрею Лунину. Украинец получил от экспертов отметку в 7.53 балла.

"Вратарь "Реала" Андрей Лунин показал самый высокий результат в Лиге чемпионов в этом сезоне в первом матче против "РБ Лейпциг" в прошлом месяце. В тот вечер украинский голкипер сделал в общей сложности девять сэйвов, чтобы "бланкос" покинули Германию с чистым счетом и решающим преимуществом в один гол", - говорится в краткой характеристики.

Также в символическую команду вошли трое футболистов "Барселоны", двое игроков "Баварии" и "ПСЖ", а также по одному представителю из "Интера", "Боруссии" Дортмунд и "РБ Лейпциг".

Лунин попал в символическую сборную 1/8 финала Лиги чемпионов - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Луис Энрике считает Барселону самым приемлемым соперником для ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ
yellow-arrow
"Этот чилиец - дерьмо". Гризманн оскорбил Санчеса во время серии послематчевых пенальти в ЛЧ
yellow-arrow
Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
14.03.2024 в 15:24
Ти диви одразу три гравця з Барселони! Зрозуміло, що МС так собі суперник тому і гравцям особливо відзначатися не прийшлося. А Лунін, що РЕАЛьно когось від вильоту врятував А де Гризманн, який вчора Атлетико врятував?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
14.03.2024 в 15:24
Ти диви одразу три гравця з Барселони! Зрозуміло, що МС так собі суперник тому і гравцям особливо відзначатися не прийшлося. А Лунін, що РЕАЛьно когось від вильоту врятував А де Гризманн, який вчора Атлетико врятував?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости