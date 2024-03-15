Жеребьевка финальных стадий Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

В пятницу, 15-го марта, состоится процедура жеребьевки финальных стадии Лиги чемпионов – четвертьфинала, полуфинала и финала.

В турнире остаются восемь команд: "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все – Испания), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд (все – Германия), "Манчестер Сити", "Арсенал" (все – Англия), ПСЖ (Франция).

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Ограничений при жеребьевке не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Сперва определятся четвертьфинальные пары, а дальше – сетка вплоть до финала (с формальным определением хозяина матча).

Лига чемпионов. Финальные раунды

Жеребьевка - в 13:00