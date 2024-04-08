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Реал Мадрид – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Непростое испытание для Андрея Лунина

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Очередной вызов для мадридского "Реала" и Андрея Лунина в частности. На "Сантьяго Бернабеу" приедет команда Пепа Гвардиолы, которая хоть и находится не в оптимальной форме, но всегда остается чрезвычайно опасным соперником.

С другой стороны, "сливочным" также есть за счет кого показывать зубы и на своем поле они должны чувствовать себя соответствующим образом, как хозяева. Какой прием подготовили ребята Анчелотти Голанду и компании? Узнаем совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 9 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.

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Трансляция матча "Реал Мадрид" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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