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Рюдигер - перед матчем с Манчестер Сити: С нетерпением жду ещё одной дуэли с Холандом

Лига Чемпионов

Немецкий центрбек готов сдерживать лучшего бомбардира АПЛ

Рюдигер - перед матчем с Манчестер Сити: С нетерпением жду ещё одной дуэли с Холандом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Реала" Антонио Рюдигер высказался о будущем противостоянии с форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

"Это матчи, о которых всегда мечтаешь. Быть их частью — нечто невероятное.

На эту игру план будет такой же, как и в прошлом году: попытаться контролировать таких опасных игроков, как Холанд. С нетерпением жду очередной дуэли с ним", - цитирует Рюдигера пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч между "Реалом" и "Сити" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 9 апреля, в 22:00 по Киеву.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Антонио Рюдигер Эрлинг Холанд
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Источник:
Football Espana
Опубликовал: Александр Бураков
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