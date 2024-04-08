Рюдигер - перед матчем с Манчестер Сити: С нетерпением жду ещё одной дуэли с Холандом

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер высказался о будущем противостоянии с форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

"Это матчи, о которых всегда мечтаешь. Быть их частью — нечто невероятное.

На эту игру план будет такой же, как и в прошлом году: попытаться контролировать таких опасных игроков, как Холанд. С нетерпением жду очередной дуэли с ним", - цитирует Рюдигера пресс-служба УЕФА.