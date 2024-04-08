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Рюдигер - перед матчем с Манчестер Сити: С нетерпением жду ещё одной дуэли с Холандом
Немецкий центрбек готов сдерживать лучшего бомбардира АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Антонио Рюдигер высказался о будущем противостоянии с форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.
"Это матчи, о которых всегда мечтаешь. Быть их частью — нечто невероятное.
На эту игру план будет такой же, как и в прошлом году: попытаться контролировать таких опасных игроков, как Холанд. С нетерпением жду очередной дуэли с ним", - цитирует Рюдигера пресс-служба УЕФА.
Напомним, первый матч между "Реалом" и "Сити" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 9 апреля, в 22:00 по Киеву.
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