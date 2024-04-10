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Родриго: Дубль в ворота Манчестер Сити в 2022 году повысил мой статус. На меня начали смотреть иначе

Лига Чемпионов

Коментар бразильця перед матчем четвертьфіналу Ліги Чемпіонів Реал — Манчестер Сіті

Родриго: Дубль в ворота Манчестер Сити в 2022 году повысил мой статус. На меня начали смотреть иначе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

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Родриго дал комментарий перед матчем четвертьфинала Лиги Чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити":

"Эта игра изменила многие вещи в моей жизни. Мой статус в футболе сильно изменился после тех двух голов. Люди начали смотреть на меня другими глазами. Эти два гола стали шагом вперед в моей карьере" - сообщает The Guardian.

"Сегодня я чувствую, что когда я приближаюсь к зоне, защитники оттягивают меня назад, отмечают меня, следят за мной".

"Меня это раздражает, потому что я больше никогда не могу освободиться от защитника. Иногда партнер по команде оказывается в зоне, и никто не идет его встречать, потому что они следят за мной".

Напомним, что 4-го мая 2022 года юный Родриго вышел на матч против "Манчестер Сити" при счете 0:1 в пользу англичан и забил два гола на 90 и 90+1 минутах, своими голами он перевел игру в овертайм.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Андрей Мартыник
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