Терзич о предстоящей игре с Атлетико: это будет тяжелая игра как физически, так и психологически

"Атлетико" и "Боруссия" в последний раз встречались между собой еще на групповом этапе ЛЧ в 2018 году. Тренер дортмундцев Эдин Терзич подметил, что команда Диего Симеоне изменилась с тех пор, когда команду возглавил аргентинский тренер.

"То, как "Атлетико" смог добиться успеха за последние десять лет, впечатляет. Они внедрили новую форму и искусство защиты. Я имею в виду это в положительном смысле. Они часто были темой для обсуждения в нашей комнате для совещаний без того, чтобы мы играли против них. Это будет тяжелая игра как физически, так и психологически. Они знают, как нужно играть, чтобы достичь результата. Мы не можем допускать ошибок и не можем позволить "Атлетико" навязать нам свою игру. Вместо этого мы должны показать то, что было характерно для нас в последних играх. Мы сделали шаг вперед в вопросе интенсивности", - рассказал Терзич во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч "Атлетико" - "Боруссия" состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Ванда Метрополитано".