Мбаппе написал три слова после прохода Барселоны в 1/4 ЛЧ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опубликовал в социальной сети X (ранее - Twitter) пост, посвященный разгромной победе над "Барселоной" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 4:1.

"Мы — это "ПСЖ", - написал француз, прикрепив фото с игры.

Напомним, в прошедшей встрече Килиан отметился двумя забитыми мячами, а "ПСЖ" вышел в полуфинал ЛЧ, пройдя "Барселону" по сумме двух матчей (6:4).