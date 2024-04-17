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Мбаппе написал три слова после прохода Барселоны в 1/4 ЛЧ
Первый пост звезды парижан в апреле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опубликовал в социальной сети X (ранее - Twitter) пост, посвященный разгромной победе над "Барселоной" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 4:1.
"Мы — это "ПСЖ", - написал француз, прикрепив фото с игры.
Напомним, в прошедшей встрече Килиан отметился двумя забитыми мячами, а "ПСЖ" вышел в полуфинал ЛЧ, пройдя "Барселону" по сумме двух матчей (6:4).
Nous sommes le Paris Saint-Germain. ???????? pic.twitter.com/q9QGP2PbtO— Kylian Mbappé (@KMbappe) April 16, 2024
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