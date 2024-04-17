Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия может помешать Шахтеру отобраться в группу ЛЧ, но есть важный нюанс с возможным расширением квоты для Германии
Просчитываем варианты
х
Как известно, с нового сезона вступит в силу реформа УЕФА. Один из ее нюансов – это переход квоты победителя Лиги чемпионов к самой рейтинговой команде чемпионской ветки отбора в случае, если последний турнир выиграла команда из зоны Лиги чемпионов своего национального чемпионата.
Именно по этому правилу, несмотря на стремительное падение Украины в Таблице коэффициентов, на группу Лиги чемпионов 2024/25 претендует "Шахтер". Если "горняки" удержат свою позицию лидера в УПЛ и Лигу чемпионов 2023/24 выиграет команда из зоны Лиги чемпионов, то путь в группу будет открыт.
Однако накануне в полуфинал турнира вышла "Боруссия", которая в чемпионате Германии идет на пятом месте (по состоянию на 17.04.2024). Если Дортмунд выиграет Лигу чемпионов и не поднимется вверх в национальной лиге, то это может угрожать перспективам "Шахтера".
Но есть важный нюанс. Согласно той же реформе, две страны получают по одной дополнительной путевке в группу Лиги чемпионов как победители сезонного рейтинга. Сейчас в этом сезонном рейтинге лидируют Италия и Германия. То есть, они претендуют на то, чтобы в Лигу чемпионов 2024/25 заявить пять, а не четыре, первых команд национального чемпионата.
Однако финиш Германии в топ-2 еще не гарантирован. На 0.464 балла от немцев в сезонном рейтинге отстает Англия. Если Англия в итоге вытеснит Германию из топ-2, тогда пятое место "Боруссии" в Бундеслиге при условии триумфа "шмелей" в Лиге чемпионов заставит "Шахтер" проходить квалификацию к следующей Лиге чемпионов.
В контексте борьбы Германии с Англией за топ-2 важны два непосредственных немецко-английских противостояния, а также то, как будет продвигаться дальше в еврокубках "Манчестер Сити".
- Лига чемпионов. "Бавария" - "Арсенал".
- Лига Европы. "Вест Хэм" - "Байер".
Популярное сейчас
- ПСЖ разбил Барсу, Боруссия прошла Атлетико, дисквалификация Роналду. Главные новости за 16 апреля
- Качели в пользу немцев. Боруссия Д — Атлетико 4:2. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Барселона - ПСЖ 1:4. Красная карточка решила все
- Манчестер Сити осталось не проиграть 1 матч, чтобы повторить рекорд 103-летней давности
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО