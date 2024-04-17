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Боруссия может помешать Шахтеру отобраться в группу ЛЧ, но есть важный нюанс с возможным расширением квоты для Германии

Лига Чемпионов

Просчитываем варианты

Боруссия может помешать Шахтеру отобраться в группу ЛЧ, но есть важный нюанс с возможным расширением квоты для Германии

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Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Как известно, с нового сезона вступит в силу реформа УЕФА. Один из ее нюансов – это переход квоты победителя Лиги чемпионов к самой рейтинговой команде чемпионской ветки отбора в случае, если последний турнир выиграла команда из зоны Лиги чемпионов своего национального чемпионата.

Именно по этому правилу, несмотря на стремительное падение Украины в Таблице коэффициентов, на группу Лиги чемпионов 2024/25 претендует "Шахтер". Если "горняки" удержат свою позицию лидера в УПЛ и Лигу чемпионов 2023/24 выиграет команда из зоны Лиги чемпионов, то путь в группу будет открыт.

Боруссия может помешать Шахтеру отобраться в группу ЛЧ, но есть важный нюанс с возможным расширением квоты для Германии - изображение 1

Однако накануне в полуфинал турнира вышла "Боруссия", которая в чемпионате Германии идет на пятом месте (по состоянию на 17.04.2024). Если Дортмунд выиграет Лигу чемпионов и не поднимется вверх в национальной лиге, то это может угрожать перспективам "Шахтера".

Но есть важный нюанс. Согласно той же реформе, две страны получают по одной дополнительной путевке в группу Лиги чемпионов как победители сезонного рейтинга. Сейчас в этом сезонном рейтинге лидируют Италия и Германия. То есть, они претендуют на то, чтобы в Лигу чемпионов 2024/25 заявить пять, а не четыре, первых команд национального чемпионата.

Боруссия может помешать Шахтеру отобраться в группу ЛЧ, но есть важный нюанс с возможным расширением квоты для Германии - изображение 2

Однако финиш Германии в топ-2 еще не гарантирован. На 0.464 балла от немцев в сезонном рейтинге отстает Англия. Если Англия в итоге вытеснит Германию из топ-2, тогда пятое место "Боруссии" в Бундеслиге при условии триумфа "шмелей" в Лиге чемпионов заставит "Шахтер" проходить квалификацию к следующей Лиге чемпионов.

В контексте борьбы Германии с Англией за топ-2 важны два непосредственных немецко-английских противостояния, а также то, как будет продвигаться дальше в еврокубках "Манчестер Сити".

  • Лига чемпионов. "Бавария" - "Арсенал".
  • Лига Европы. "Вест Хэм" - "Байер".
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