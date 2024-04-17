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Терзич о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: это большое событие для нашего клуба

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Матч в Дортмунде выдался шикарным

Терзич о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: это большое событие для нашего клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия" после поражения в первом поединке от "Атлетико", смогла победить с разницей в два мяча, что обеспечило ей выход в полуфинал Лиги чемпионов. Немецкая команда в четверке лучших будет впервые с сезона 2012/13. Главный тренер дортмундцев Эдин Терзич не скрывал радости от прохода в следующую стадию соревнований.

"Это большое событие для нашего клуба. Очень счастлив, очень доволен и очень, очень горжусь командой и клубом. Атмосфера на стадионе была очень хорошей. Опять были два момента, которые причинили нам боль и могли нарушить баланс, но мы никогда не теряли веры и продолжали делать то, что делает нас сильными. Если вы смотрели оба матча, то мы заслуженно вышли в полуфинал. Мы смогли забить пять голов в двух матчах против "Атлетико". Не многим командам это удается", - говорит Терзич.

Кроме того, не обошли вопрос наставника "Боруссии" относительно предстоящей встречи с "ПСЖ", с которой они пересекались на групповом этапе.

"Первая игра в Париже нам совсем не понравилась. Второй матч в Дортмунде был совсем другим, но нам удалось быть ближе к победе, чем им. Мы стали гораздо более солидной командой, чем были в сентябре или даже в декабре", - подытожил Эдин Терзич.

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Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Эдин Терзич
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Источник:
One Football
Опубликовал: Александр Гресь
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