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Ламин Ямал установил новый рекорд в Лиге чемпионов

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А мог сделать еще больше, если бы не удаление Араухо

Ламин Ямал установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вылет "Барселоны" от "ПСЖ" положил конец всем надеждам команды на трофей в нынешнем розыгрыше еврокубка. Впрочем, начало ответного матча для каталонцев складывалось на удивление хорошо, когда Ямал обыграл на фланге Нуну Мендеша, где затем отдал результативную передачу на Рафинью. Этот гол для каталонцев оказался единственным, но одновременно он является и историческим.

По информации Opta Analyst, вингер "Барселоны" Ламин Ямал стал самым молодым игроком (16 лет и 278 дней), который отметился голевой передачей в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Футболист мог бы отличиться и больше, если бы его вынужденно не заменили после удаления Араухо.

Кроме того, красная карточка уругвайскому защитнику на 29-й минуте стала самым ранним удалением "Барселоны" в Лиге чемпионов и первым удалением каталонского гранда на стадии плей-офф соревнований с тех пор, когда Артуро Видаля удалили с поля против "Наполи" в 1/8 финала в феврале 2020 года.

Добавим, что Ламин Ямал провел в этом сезоне 43 матча, где отметился 6 голами и 8 ассистами.

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Лига чемпионов Барселона Ламин Ямал “ПСЖ”
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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