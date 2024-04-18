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Впервые за четыре года в полуфинале ЛЧ не будет ни одной команды из АПЛ

Лига Чемпионов

Самая богатая лига мира осталась без представителей

Впервые за четыре года в полуфинале ЛЧ не будет ни одной команды из АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" и "Манчестер Сити" в один день вылетели из четвертьфинала Лиги чемпионов, оставив АПЛ без своих команд в турнире.

Последний раз ни одной английской команды не было в полуфинале ЛЧ в сезоне 2019/2020, когда на предпоследней стадии остались "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "РБ Лейпциг" и "Лион".

В этом году в полуфинале будет снова две команды из Германии ("Боруссия" Дортмунд вместо "РБ Лейпциг"), "ПСЖ" и "Реал" Мадрид вместо "Лиона".

Потеряв еще две команды в еврокубках, Англия рискует проиграть борьбу Бундеслиге за право представлять пять команд в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также пять команд в самом престижном турнире скорее всего будет иметь Италия, лидер таблицы коэффициентов 2023/2024.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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