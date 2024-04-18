Впервые за четыре года в полуфинале ЛЧ не будет ни одной команды из АПЛ

"Арсенал" и "Манчестер Сити" в один день вылетели из четвертьфинала Лиги чемпионов, оставив АПЛ без своих команд в турнире.

Последний раз ни одной английской команды не было в полуфинале ЛЧ в сезоне 2019/2020, когда на предпоследней стадии остались "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "РБ Лейпциг" и "Лион".

В этом году в полуфинале будет снова две команды из Германии ("Боруссия" Дортмунд вместо "РБ Лейпциг"), "ПСЖ" и "Реал" Мадрид вместо "Лиона".

Потеряв еще две команды в еврокубках, Англия рискует проиграть борьбу Бундеслиге за право представлять пять команд в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также пять команд в самом престижном турнире скорее всего будет иметь Италия, лидер таблицы коэффициентов 2023/2024.