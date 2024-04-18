Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беллингем: Перед игрой все списывали Реал со счетов и отправляли Ман Сити в финал
Джуд вспомнил про предматчевые прогнозы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем высказался о выходе команды в 1/2 финала Лиги чемпионов.
"Перед этой игрой все списывали нас со счетов, говоря, что "Сити" - фаворит. Практически все отправляли их в финал.
"Бавария"? Нам не о чем беспокоиться, но мы уважаем их талант и мастерство их футболистов, поэтому нам придется подходить к этому противостоянию с таким же вниманием.
Для победы над "Сити" нужно очень усердно работать. В концовке я едва стоял на ногах, так что победа в игре — это огромная награда.
Я даже не мог себе представить (о таком начале карьеры в "Реале" - прим.). Не только в плане голов, выступлений и тому подобного, а просто из-за ощущения, которое ты испытываешь, играя за клуб. Каждый день, надевая этот значок на груди, ты испытываешь огромную благодарность", - сказал англичанин в интервью TNT Sports.
Популярное сейчас
- "Герой. Он сделал невероятное, чтобы спасти Мадрид". Испанская пресса в восторге от Лунина после четвертьфинала с Сити
- Отбил два пенальти! Лунин получил лучшую оценку за матч Лиги Чемпионов против Манчестер Сити
- ЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал
- Лунин: Пенальти Бернарду Силвы? Мы решили рискнуть
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО