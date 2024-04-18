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Беллингем: Перед игрой все списывали Реал со счетов и отправляли Ман Сити в финал

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Джуд вспомнил про предматчевые прогнозы

Беллингем: Перед игрой все списывали Реал со счетов и отправляли Ман Сити в финал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем высказался о выходе команды в 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Перед этой игрой все списывали нас со счетов, говоря, что "Сити" - фаворит. Практически все отправляли их в финал.

"Бавария"? Нам не о чем беспокоиться, но мы уважаем их талант и мастерство их футболистов, поэтому нам придется подходить к этому противостоянию с таким же вниманием.

Для победы над "Сити" нужно очень усердно работать. В концовке я едва стоял на ногах, так что победа в игре — это огромная награда.

Я даже не мог себе представить (о таком начале карьеры в "Реале" - прим.). Не только в плане голов, выступлений и тому подобного, а просто из-за ощущения, которое ты испытываешь, играя за клуб. Каждый день, надевая этот значок на груди, ты испытываешь огромную благодарность", - сказал англичанин в интервью TNT Sports.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Джуд Беллингем
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Источник:
Hayters
Опубликовал: Александр Бураков
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