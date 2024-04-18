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Нойер побил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов
Знаменательное достижение первого номера мюнхенцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер установил новый рекорд Лиги чемпионов УЕФА.
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38-летний ветеран сохранил свои ворота в неприкосновенности в ответном матче против "Арсенала" (1:0) в 1/4 финала ЛЧ. Это была 58-я сухая игра Нойера (в 138 поединках) в рамках этого турнира. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал экс-голкиперу "Реала" Икера Касильяса (57 пропущенных голов в 177 матчах).
Напомним, "Бавария" и "Реал" встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.
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Источник:completesports
Опубликовал: Александр Бураков
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