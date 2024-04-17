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Барселона не прошла квалификацию на клубный чемпионат мира 2025. Обновлённый список участников

Клубный ЧМ

В Европе осталось разыграть лишь одну путёвку

Барселона не прошла квалификацию на клубный чемпионат мира 2025. Обновлённый список участников

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. "Барселона" потерпела разгромное поражение от "ПСЖ" (1:4), а "Атлетико" на выезде уступил дортмундской "Боруссии" со счётом 2:4. Оба испанских коллектива вылетели с турнира.

Помимо неудачного результата противостояния с парижским клубом, "Барса" также потеряла шансы принять участие в клубном чемпионате мира 2025. Причиной этому послужило отставание от "Атлетико" по коэффициентам УЕФА в последних четырех розыгрышах ЛЧ (71 против 77).

Напомним, клубный мундиаль 2025 пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Турнир пройдёт в новом формате с участием 32 клубов со всего мира (12 - из Европы).

Обновлённый список 11 квалифицировавшихся европейских команд:

  • "Челси", "Манчестер Сити" (все - Англия)
  • "Реал", "Атлетико" (все - Испания)
  • "ПСЖ" (Франция)
  • "Бавария", "Боруссия" (все - Германия)
  • "Интер", "Ювентус" (все - Италия)
  • "Порту", "Бенфика" (все - Португалия)

Последнюю путёвку разыграют английский "Арсенал" и австрийский "Зальцбург".

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1 голосов
Источник:
Dale Johnson
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
17.04.2024 в 09:54
Да кому эти кривоногие шлемазлы с тренером психопатом нужны??
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
17.04.2024 в 09:54
Да кому эти кривоногие шлемазлы с тренером психопатом нужны??
Ответить
1
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okolegko (Київ)
17.04.2024 в 09:38
А Челсі, португальці і Зальцбург з якого дива? Брали краще б клуби з найбільшими коефіцієнтами, було б справедливо. Або усіх учасників чвертьфіналу ЛЧ та півфіналу Ліги Європи
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Dr. House (Поділля)
17.04.2024 в 10:31
Беруть переможців ЛЧ за останні 5 років здається, тому Челсі і там. Порто, Бенфіка мають високий особистий рейтинг , вище за Барсу. Зальцбург мабуть також
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okolegko (Київ)
17.04.2024 в 10:37
Рейтинг клубів УЕФА (станом на 17.04.2024): 1 Manchester City 2 Bayern München 3 Real Madrid 4 Paris Saint-Germain 5 Liverpool 6 Internazionale 7 RB Leipzig 8 AS Roma 9 Chelsea 10 Borussia Dortmund 11 Manchester United 12 FC Barcelona
 
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okolegko (Київ)
17.04.2024 в 10:38
Тут челсюки дійсно присутні, але ніяких португальців, чи, тим паче, Зальцбурга
 
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