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Барселона не прошла квалификацию на клубный чемпионат мира 2025. Обновлённый список участников
В Европе осталось разыграть лишь одну путёвку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. "Барселона" потерпела разгромное поражение от "ПСЖ" (1:4), а "Атлетико" на выезде уступил дортмундской "Боруссии" со счётом 2:4. Оба испанских коллектива вылетели с турнира.
Помимо неудачного результата противостояния с парижским клубом, "Барса" также потеряла шансы принять участие в клубном чемпионате мира 2025. Причиной этому послужило отставание от "Атлетико" по коэффициентам УЕФА в последних четырех розыгрышах ЛЧ (71 против 77).
Напомним, клубный мундиаль 2025 пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Турнир пройдёт в новом формате с участием 32 клубов со всего мира (12 - из Европы).
Обновлённый список 11 квалифицировавшихся европейских команд:
- "Челси", "Манчестер Сити" (все - Англия)
- "Реал", "Атлетико" (все - Испания)
- "ПСЖ" (Франция)
- "Бавария", "Боруссия" (все - Германия)
- "Интер", "Ювентус" (все - Италия)
- "Порту", "Бенфика" (все - Португалия)
Последнюю путёвку разыграют английский "Арсенал" и австрийский "Зальцбург".
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