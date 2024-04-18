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Зальцбург вышел на КЧМ - 2025. Это последний участник от Европы
Определились все участники клубного чемпионата мира - 2025 от Европы.
"Зальцбург" - последняя, 12-я, команда которая квалифицировалась на КЧМ-2025. Это стало известно после того, как "Арсенал" проиграл "Баварии" и вылетел из Лиги чемпионов (0:1, первая игра - 2:2). Лондонцы бы получили путевку на КЧМ в случае победы в ЛЧ.
Ранее право принять участие в КЧМ-2025 от Европы получили "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", "ПСЖ", "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия Дортмунд", "Ювентус" и "Атлетико".
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США в июне - июле среди 32 клубов. На данный момент известны 26 участников.
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