Ювентус квалифицировался на клубный чемпионат мира

Туринский "Ювентус" отобрался на Клубный чемпионат мира, сообщает пресс-служба ФИФА в социальной сети X (ранее - Twitter).

Об этом стало известно после противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи", в результате которого неаполитанский клуб покинул соревнование.

Таким образом, "Ювентус" стал десятой европейской командой, которая гарантированно сыграет на клубном ЧМ. Турнир пройдёт в новом формате с участием 32 клубов со всего мира (12 - из Европы) летом 2025 года в США.

Congratulations to @juventusfc on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!



As a result of @sscnapoli's elimination from the @ChampionsLeague, Juventus are now assured of a spot via Europe's ranking pathway and become the 10th team from Europe to qualify for the tournament. pic.twitter.com/DuFVzCsgqh