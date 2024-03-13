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Ювентус квалифицировался на клубный чемпионат мира
В Европе осталось лишь два места на участие в обновлённом турнире
Фото: пресслужби ФК "Ювентус"
Туринский "Ювентус" отобрался на Клубный чемпионат мира, сообщает пресс-служба ФИФА в социальной сети X (ранее - Twitter).
Об этом стало известно после противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи", в результате которого неаполитанский клуб покинул соревнование.
Таким образом, "Ювентус" стал десятой европейской командой, которая гарантированно сыграет на клубном ЧМ. Турнир пройдёт в новом формате с участием 32 клубов со всего мира (12 - из Европы) летом 2025 года в США.
Congratulations to @juventusfc on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!— FIFA (@FIFAcom) March 12, 2024
As a result of @sscnapoli's elimination from the @ChampionsLeague, Juventus are now assured of a spot via Europe's ranking pathway and become the 10th team from Europe to qualify for the tournament. pic.twitter.com/DuFVzCsgqh
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