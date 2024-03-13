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Ювентус квалифицировался на клубный чемпионат мира

Клубный ЧМ

В Европе осталось лишь два места на участие в обновлённом турнире

Ювентус квалифицировался на клубный чемпионат мира

Фото: пресслужби ФК "Ювентус"

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Туринский "Ювентус" отобрался на Клубный чемпионат мира, сообщает пресс-служба ФИФА в социальной сети X (ранее - Twitter).

Об этом стало известно после противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи", в результате которого неаполитанский клуб покинул соревнование.

Таким образом, "Ювентус" стал десятой европейской командой, которая гарантированно сыграет на клубном ЧМ. Турнир пройдёт в новом формате с участием 32 клубов со всего мира (12 - из Европы) летом 2025 года в США.

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ФИФА Клубный чемпионат мира Ювентус
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Источник:
FIFA
Опубликовал: Александр Бураков
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