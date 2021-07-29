Ворскла открывает счет в матче с КуПСом. ВИДЕО гола
Полтавская команда выходит вперед
vorskla.com.ua
На 48 минуте счет открыл Оливье Тилль – замкнул в касание передачу Руслана Степанюка. Счёт 1:0.
Кане запустил передачу на ход по левому флангу, а Руслан после прохода покатил мяч в центр штрафной. Первым на мяче оказался игрок Ворсклы.
Первый матч закончился со счетом 2:2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.
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