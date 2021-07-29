КуПС забивает 90+3 минуте и переводит матч с Ворсклой в овертайм

....Ворксла - это же Купс! Черт бы вас побрал. Как я понимаю Максимова, сколько моментов, и так пр...ть победу на своем поле. Первый вообще не о чем - слабаки. А как же вас поддерживали болельщики и вы на своем поле со своими обрезками. Что там Бондаренко делает, как в первом нерешительно, так и во втором виновник гола. Мало, мало вам Максимов в перерыве вам "обьяснил", - раздрай, даже собраться в кучку не можете. Это проигрыш, а не ничья. Комментатор -"устали", от чего устали, от безделья этого на поле. Просто отвратительно,... как же ваши болельщики вас поддерживали, хотя бы ради этого... Пенальти должен быть - судья просто неадекват, сбить в штрафной наглядно и не засчитать. Жаль, с варом хрень... Просто разочарование, что вы с Шахтером К будете делать интересно...