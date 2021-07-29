КуПС забивает 90+3 минуте и переводит матч с Ворсклой в овертайм
Финны забивают второй мяч
Фото: Kuopion Palloseura
Урхо Ниссиля сравнивает счёт. 2:2.
Ворсклу и КуПС ждёт овертайм.
Первый матч закончился со счетом 2-2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.
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