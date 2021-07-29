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КуПС забивает 90+3 минуте и переводит матч с Ворсклой в овертайм

Лига конференций
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(1 голосов)

Финны забивают второй мяч

КуПС забивает 90+3 минуте и переводит матч с Ворсклой в овертайм

Фото: Kuopion Palloseura

Новина українською

Урхо Ниссиля сравнивает счёт. 2:2.

Ворсклу и КуПС ждёт овертайм.

Первый матч закончился со счетом 2-2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.

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Комментарии (20)
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kravaserega (Kyiv)
29.07.2021 в 21:45
Ну и где те люди, которые после первого матча, когда я написал, что Ворскле с такой игрой ничего не светит и будет за счастье, если они дойдут до плей-офф, ставили минуса??? Сегодняшняя игра показала, что Ворскла действительно ДНО, защита снова отворачивается и разбегается перед мячом, нападение ничего толком организовать не может, ни комбинаций, ни позиционной игры, супер перспективный голкипер даже из ворот боится выйти на перехват мяча, Бущан на его месте в ситуации с третьим голом уже б голову снёс противнику, ну а Максимов так устал, что даже с лавки не слез за матч, наверное всё устраивало по ходу игры... Обидно, что из-за таких недокоманд страдает общий рейтинг Украины в таблице коэффициентов УЕФА, на очереди Колос...
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0
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djeff2015 (Запорожье)
29.07.2021 в 21:34
новое название---Обосранные овцы.
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+1
0
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djeff2015 (Запорожье)
29.07.2021 в 21:26
максимов .....это пизд...ц. кого ты "тренировал" ? и как??????? как ты готовил это сборище убогих уе...ков?????
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+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.07.2021 в 21:26
"Колгоспник" - це діагноз. Якщо дати їм зіграти ще 10 матчів проти різних купсів, чукарічєк, звєздаріків, вірменських бананців та напіваматорських команд Мальти, Литви, Албанії - то вони ще 10 разів обісруться на 90+... хвилині. А потім колгоспні пердути, чеснакови та інші будуть розповідати один і той самий текст про "каманда баролась, па самаатдачє прєтєнзій нєт, гдє-то ніпавєзло, будім разбіратца".
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+6
0
Ariakiev01 (Київ)
29.07.2021 в 21:25
Ох и Рукажопы
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+4
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2021 в 21:21
Притислися до власнихї воріт, немов би вилучили пів команди....
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
29.07.2021 в 21:20
...как же показательно с таким "чудо футболом" выглядят наши команды даже с "упсами",...обрезки обрезки и весь план игры на смарку, паническая защита и результат, беспорядочность в игре и вынос на "быстрые ноги", т.е. на авось... Лучше не выходить вообще и сберечь нервы своим болельщикам ...
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+3
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2021 в 21:19
Коментатор просто феєричний!
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
29.07.2021 в 21:16
вернуть историческое название.....позорники х....вы.
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:12
Грають на рівних з великим Купсом, тьху!
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+5
0
artem06725 (Мариуполь)
29.07.2021 в 21:10
Ох чувствую "много" мы наберем очков в рейтинг чемпионатов в этом году...
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:12
Всі наші будуть
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
29.07.2021 в 21:08
недокоманда.....уе....б...ща.
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+3
-1
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usovvictor (Kharkov)
29.07.2021 в 21:07
....Ворксла - это же Купс! Черт бы вас побрал. Как я понимаю Максимова, сколько моментов, и так пр...ть победу на своем поле. Первый вообще не о чем - слабаки. А как же вас поддерживали болельщики и вы на своем поле со своими обрезками. Что там Бондаренко делает, как в первом нерешительно, так и во втором виновник гола. Мало, мало вам Максимов в перерыве вам "обьяснил", - раздрай, даже собраться в кучку не можете. Это проигрыш, а не ничья. Комментатор -"устали", от чего устали, от безделья этого на поле. Просто отвратительно,... как же ваши болельщики вас поддерживали, хотя бы ради этого... Пенальти должен быть - судья просто неадекват, сбить в штрафной наглядно и не засчитать. Жаль, с варом хрень... Просто разочарование, что вы с Шахтером К будете делать интересно...
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+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:05
Якщо не сьогодні, то з Астаною вилетять
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+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:04
Кабздець, ну й рівень
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+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 20:59
Кане це рівень чемпіонату Ботсвани. Скільки обрізок
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+2
-1
geravit93 (Чернигов)
29.07.2021 в 20:58
Хорошо что Тамм ушел из Десны. Чернигов избавился от лишнего балласта в обороне.
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+2
-1
Не дармоед (Запорожье)
29.07.2021 в 20:56
Этот ширпотреб ни на что не способен :(
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.07.2021 в 20:55
да ну йобаний ты накуй
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+5
0


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