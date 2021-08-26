ЛК. Рома отнеслась серьезно и убрала Трабзонспор

Лига Конференций. Квалификация. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Трабзонспор" 3:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Кристанте 20, Дзаньоло 65, Эль-Шаарави 84

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья, Кристанте, Верету (Вильяр 79), Дзаньоло (Эль-Шаарави 79), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян (К. Перес 73), Абрахам (Шомуродов 65)

"Трабзонспор": Чакыр, Б. Перес (Асан 72), Йе, Витор Уго, Трондсен (Кюйбаши 72), Сиопис (Сари 65), Хамшик, Бакасетас, Жервиньо (Омур 46), Нвакеме, Корнелиус (Джанини 20)

Предупреждения: Верету 38, Манчини 90+1 - Сиопис 39, Йе 85, Джанини 90+1

Каденция Жозе Моуриньо в "Роме" началась двумя победами. Правда, в обоих матчах она пропустила, довольно часто теряла контроль над игрой. Мало владела мячом в целом. Сам португалец признал, что нужно ещё многое улучшать, много работать. Сообщил, что именно над проблемами в матче против "Фиорентины" работали в последние дни. А "Трабзонспор" начал сезон в лиге отлично и желал взять реванш. Его наставник Абдулла Авчи пообещал доминировать и в Риме и слово почти сдержал. Не хватило сил и уровня.

Матч проходил очень похоже на первый. Сонное начало, в котором турки владели мячом немного больше. Вдруг успешная контратака итальянцев и гол. На этот раз справа, а не слева. Карсдорп сбросил назад, а Кристанте пробил низом с 17-ти метров. Затем увеличение процентов владения мячом "Трабзонспором", несколько прорывов в штрафную Патрисиу, но гораздо более опасные контратаки "Ромы". Пеллегрини дважды (от Карсдорпа) и Абрахаму однажды достался мяч в центре штрафной. Чакыр трижды тащил.

Второй тайм гости уже начали давлением. Патрисиу уже откровенно спасал от удара головой Уго и от выстрела Хамшика. Хотя и Абрахам головой попадал в стойку. Игра стала более динамичной и жаркой. И в такой логично, что забила более качественная команда. Пропустивший полтора года из-за тяжелых травм и удалённый в матче лиги Николо Дзаньоло получил длинный заброс и умно пробил низом из-под защитника.

После этого команды уже практически принялись доигрывать матч. Хотя Нвакеме замкнул неточно в упор. А Лоренцо Пеллегрини и Эль-Шаарави разыграли ну слишком уж лёгкую контратаку.

"Рома" отнеслась к матчу с полной серьёзностью, выставила сильнейший состав без мыслей о ротации и выполнила задание. Она в групповом турнире Лиги Конференций. А Евросезон "Трабзонспора", которому жутко не повезло с жеребьевкой, окончен.