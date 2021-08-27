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Заря попала во вторую корзину Лиги конференций. Жеребьевка уже сегодня

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане узнают своих соперников

Заря попала во вторую корзину Лиги конференций. Жеребьевка уже сегодня

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 августа в 14:30 по киевскому времени состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Участие в турнире принимают 32 клуба, которые проходили квалификацию или же вылетали из квалификации Лиги Европы. Среди них и луганская "Заря", которая, напомним, уступила "Рапиду".

Традиционно для еврокубков клубы были поделены на четыре корзины согласно рейтингу. В каждую из восьми группу попадет по одной команде из одной корзины. В одной группе не будет команд из одной страны. "Заря" попала во вторую корзину.

Корзины Лиги конференций

Первая корзина

"Рома"
"Тоттенхэм"
"Базель"
"Славия"
"Копенгаген"
"Гент"
АЗ
ЛАСК

Вторая корзина

"Фейеноорд"
"Карабах"
"Маккаби" Т.-А.
ПАОК
"Ренн"
"Партизан"
"Клуж"
"Заря"

Третья корзина

"Унион Берлин"
ЦСКА-София
"Витесс"
"Слован"
"Яблонец"
"Алашкерт"
"Флора"
"Кайрат"

Четвертая корзина

"Линкольн"
"Рандерс"
"Омония"
"Анортосис"
ХИК
"Маккаби" Х
"Бодо-Глимт"
"Мура"

За ходом жеребьевки вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол

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В статье: Заря (Луганск) жеребьевка Лига конференций
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Комментарии (18)
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martinchik (Bogorodchanu)
27.08.2021 в 08:59
В лізі Європи взагалі без варіантів. В групі Лаціо-Лестер-Вест Гем-Зоря були б якісь шанси?
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
27.08.2021 в 08:48
Хорошей жеребьёвки … и кто бы это мог быть? Наверное таких "прушников" типа Монако - чтоб падали с 1 удара, и с 1 удара сразу 2 мяча пропускали. А серьёзно, вполне "играбельные" соперники, да и турнира ниже уровнем УЕФА ещё не придумал … Ото ж - удачи)
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0
0
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Maxam (Чернівці)
27.08.2021 в 08:37
Вполне играбельно если сравнивать с Лигой Европы. Норм турнир.
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+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
27.08.2021 в 08:35
С АЗ, Флорой, Линкольном выйдут из группы.
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0
0
ZNAK_VOPROSA
27.08.2021 в 08:24
ЛАСК-ЗОРЯ-ФЛОРА-ЛИНЬКОЛЬН ГИБРААЛТАР
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0
0
avatar
donkrot (Донецк)
27.08.2021 в 08:27
мало нам позоров в этом сезоне, ты еще хочешь поражения от гибралтара и эстонии? пусть лучше уж Рома, Унион Берлин и Маккаби...
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+3
0
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Romerik (YNWA)
27.08.2021 в 08:18
Первая корзина без шансов, в третьей половина равных соперников, половина сильней зари. Четвертая - соперники по типу колоса. Так где вы тут собрались набирать очки?
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+2
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
27.08.2021 в 08:32
Все сильнее Зари Расскажи, по каким показателям!)
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0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
27.08.2021 в 08:10
Славия, Заря, Яблонец и Мура ...и почётное последнее место в этой группе смерти ))))
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+4
0
martinchik (Bogorodchanu)
27.08.2021 в 08:16
Славія і Яблонеець не можуть бути в одній групі
Ответить
+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
27.08.2021 в 08:28
Славия может, Слован - нет.
0
0
martinchik (Bogorodchanu)
27.08.2021 в 08:31
Славія і Яблонець - дві чеські команди
0
0
Соколов (Никополь)
27.08.2021 в 08:10
Гент, Унион,Анартосис
Ответить
0
-1
Golfik25 (Киев)
27.08.2021 в 08:07
Для зари любая группа будет группой смерти. Нет смысла угадывать кто попадется.
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+6
0
Acsakal (Kharkov)
27.08.2021 в 08:26
Зоря вже мертва, хвора і пьяна.
Ответить
+2
0
friday13 (Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 08:02
ласк зоря флора мура
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0
0
avatar
donkrot (Донецк)
27.08.2021 в 08:27
Ласк раскатает эту зарю как девочек...они посильнее будут Рапида
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+1
0
martinchik (Bogorodchanu)
27.08.2021 в 07:59
Славія, Зоря, Флора, Анортосіс
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0
0


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