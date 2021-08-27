Заря попала во вторую корзину Лиги конференций. Жеребьевка уже сегодня

Сегодня, 27 августа в 14:30 по киевскому времени состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Участие в турнире принимают 32 клуба, которые проходили квалификацию или же вылетали из квалификации Лиги Европы. Среди них и луганская "Заря", которая, напомним, уступила "Рапиду".

Традиционно для еврокубков клубы были поделены на четыре корзины согласно рейтингу. В каждую из восьми группу попадет по одной команде из одной корзины. В одной группе не будет команд из одной страны. "Заря" попала во вторую корзину.

Корзины Лиги конференций

Первая корзина "Рома"

"Тоттенхэм"

"Базель"

"Славия"

"Копенгаген"

"Гент"

АЗ

ЛАСК Вторая корзина "Фейеноорд"

"Карабах"

"Маккаби" Т.-А.

ПАОК

"Ренн"

"Партизан"

"Клуж"

"Заря" Третья корзина "Унион Берлин"

ЦСКА-София

"Витесс"

"Слован"

"Яблонец"

"Алашкерт"

"Флора"

"Кайрат" Четвертая корзина "Линкольн"

"Рандерс"

"Омония"

"Анортосис"

ХИК

"Маккаби" Х

"Бодо-Глимт"

"Мура"

За ходом жеребьевки вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол