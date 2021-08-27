Заря попала во вторую корзину Лиги конференций. Жеребьевка уже сегодня
Луганчане узнают своих соперников
Сегодня, 27 августа в 14:30 по киевскому времени состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Участие в турнире принимают 32 клуба, которые проходили квалификацию или же вылетали из квалификации Лиги Европы. Среди них и луганская "Заря", которая, напомним, уступила "Рапиду".
Традиционно для еврокубков клубы были поделены на четыре корзины согласно рейтингу. В каждую из восьми группу попадет по одной команде из одной корзины. В одной группе не будет команд из одной страны. "Заря" попала во вторую корзину.
Корзины Лиги конференций
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Первая корзина
"Рома"
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Вторая корзина
"Фейеноорд"
|
Третья корзина
"Унион Берлин"
|
Четвертая корзина
"Линкольн"
За ходом жеребьевки вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол
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