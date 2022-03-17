ЛК. Луческу-младший выбил Безуса, Славия уцелела вдевятером

Лига конференций УЕФА

1/8 финала, ответные матчи

Гент, "Гент Стэдиум"

"Гент" – "ПАОК" 1:2 (общий счёт – 1:3)

Голы: Депуатр (40) – Креспо (20), Аугусто (77)

"ПАОК" Развана Луческу снова минимально обыграл "Гент". Греческая команда справилась даже без своего лидера полузащиты Ясмина Куртича, пропустившего матч из-за дисквалификации. Сын тренера "Динамо" отправляется дальше, в то время как Безус турнир покидает.

Украинец сегодня появился на поле на 82-й минуте, но ничем не смог помочь своей команде. Бельгийцы отчаянно атаковали всю игру, но пара катастрофических провалов в обороне стоили им надежд на положительных итог. Особенно комичным получился мяч Хосе Анхеля Креспо, ставшим дебютным в поединке.

Санкт-Пельтен, "NV-Арена"

"ЛАСК" – "Славия" 4:3 (общий счёт – 5:7)

Голы: Визингер (36, 76), Грубер (88), Шмидт (89) – Олайинка (24), Ба (37), Сор (62)

Удаление: Усу (42), Плавшич (85)

В то время как "Шахтёр" вынужденно прервал выступления, титул главной команды Восточной Европы перешёл к "Славии". После разгрома "ЛАСКа" в первой встрече у пражского клуба было мало шансов на неудачу, но они всё равно нашли способ понервировать своих болельщиков, заработав по удаление в каждом из таймов.

И если вдесятером "Славия" ещё справлялась на ура, то после красной карточки Срджана Плавшича гости поплыли и не только упустили перевес, но и успели проиграть встречу – утешительную победу австрийцам принесли поздние мячи Андреаса Грубера и Александера Шмидта. Но дальше всё равно идёт коллектив Индржиха Трпишовски.

Роттердам, "Стадион Фейеноорд"

"Фейеноорд" – "Партизан" 3:1 (общий счёт – 8:3)

Голы: Дессерс (45), Нельсон (59), Линссен (90) – Гомеш (61)

"Фейеноорд" стал вторым представителем Нидерландов в 1/4, составив компанию "ПСВ". В этой паре всё было понятно уже по итогам первой встречи, но роттердамцы на всякий случай победили и дома – надо же порадовать собственных фанатов.

Сирил Дессерс открыл счёт под занавес первого тайма, снова забив "Партизану". Затем в игру вступил выпускник "Арсенала" Рейсс Нельсон. Напоследок команды обменялись мячами Рикарду Гомеша и Брайана Линссена. "Фейеноорд" продолжит борьбу за еврокубок, а "Партизану" пришло время всецело сосредоточится на чемпионате – за три тура до финиша они идут вровень с "Црвеной Звездой".