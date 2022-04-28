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ЛК. Лестер - Рома 1:1. Автобус Моуриньо привозит ничью
Все решится в Риме
UEFA.com
Лига Конференций. Полуфинал. Первый матч
Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"
"Лестер" - "Рома" 1:1
Голы: Манчини 67 (автогол) - Лоренцо Пеллегрини 15
"Лестер": Шмайхель, Перейра, Эванс, Фофана, Кастань (Джастин 21), Олбрайтон (Барнс 62), Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Варди (Ихеаначо 62), Лукман (А. Перес 83)
"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Мхитарян (Верету 57), Залевски (Винья 85), Лоренцо Пеллегрини (Афена-Гьян 85), Дзаньоло (Оливейра 69), Абрахам
Предупреждения: Дьюсбери-Холл 26, Варди 59 - Абрахам 8, Дзаньоло 63
Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)
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