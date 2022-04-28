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ЛК. Лестер - Рома 1:1. Автобус Моуриньо привозит ничью

Лига конференций
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Все решится в Риме

ЛК. Лестер - Рома 1:1. Автобус Моуриньо привозит ничью

UEFA.com

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Полуфинал. Первый матч

Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер" - "Рома" 1:1

Голы: Манчини 67 (автогол) - Лоренцо Пеллегрини 15

"Лестер": Шмайхель, Перейра, Эванс, Фофана, Кастань (Джастин 21), Олбрайтон (Барнс 62), Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Варди (Ихеаначо 62), Лукман (А. Перес 83)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Мхитарян (Верету 57), Залевски (Винья 85), Лоренцо Пеллегрини (Афена-Гьян 85), Дзаньоло (Оливейра 69), Абрахам

Предупреждения: Дьюсбери-Холл 26, Варди 59 - Абрахам 8, Дзаньоло 63

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Лестер Сити Лига конференций
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