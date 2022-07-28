Гол-фантом в ворота Ворсклы, который оставил украинскую команду за бортом еврокубков. ВИДЕО

Во втором раунде квалификации Лиги конференций "Ворскла" победила АИК 3:2 в первом матче, а в ответном матче проиграла основное время со счетом 1:0. Поскольку правило выездного гола больше не действует в еврокубках, противостояние перешло в экстра-таймы, где судьбу команд решил спорный эпизод.

После подачи углового, удара по воротам и рикошета мяч на линии ворот остановил сейвом Ризнык, затем шведы неудачно пытались добить. Но сербский судья Мило Милошевич выслушал подсказку ассистента и принял решение зафиксировать взятие ворот. Видео эпизода.

"Ворскла" не забила, так что по сумме двух матчей проиграла 3:4 и вылетела из еврокубков.