Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выездной поединок Днепра-1 с Вадуцем обслужит румынская бригада судей
Игра состоится в четверг, 13 октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна бригада арбитров на матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций "Вадуц" - "Днепр-1".
Поединок обслужит румынская бригада судей во главе с 34-летним Марианом Барбу. Помогать на линии будут его земляки - Кристиан Орбулет и Имре Бучи. Четвертый рефери - Лучан Рушанду.
Матч "Вадуц" - "Днепр-1" состоится в четверг, 13 октября в Вадуце на стадионе "Райнпарк". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, после 3-х туров у днепрян 4 очка и второе место в группе Е. Возглавляет квартет АЗ с 9 баллами, "Вадуц" идет третьим (3), "Аполлон" последним -1.
Популярное сейчас
- Неудержимый Днепр-1, забивной Буяльский. Символическая сборная шестого тура УПЛ
- В 18 областях Украины объявлена воздушная тревога. В Винницкой атакована ТЭС
- Трансфер Гризманна, потери Ливерпуля и Ромы, признание Блохина. Главные новости за 10 октября
- Об ошибке Попова, незаслуженной критике в адрес Лунина и засуженной Барсе. Аудиомнение #169
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО