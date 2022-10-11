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Выездной поединок Днепра-1 с Вадуцем обслужит румынская бригада судей

Лига конференций
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Игра состоится в четверг, 13 октября

Выездной поединок Днепра-1 с Вадуцем обслужит румынская бригада судей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров на матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций "Вадуц" - "Днепр-1".

Поединок обслужит румынская бригада судей во главе с 34-летним Марианом Барбу. Помогать на линии будут его земляки - Кристиан Орбулет и Имре Бучи. Четвертый рефери - Лучан Рушанду.

Матч "Вадуц" - "Днепр-1" состоится в четверг, 13 октября в Вадуце на стадионе "Райнпарк". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, после 3-х туров у днепрян 4 очка и второе место в группе Е. Возглавляет квартет АЗ с 9 баллами, "Вадуц" идет третьим (3), "Аполлон" последним -1.

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В статье: Вадуц СК Днепр-1
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Источник:
uefa.com

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