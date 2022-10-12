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Вадуц - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Лига конференций
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Где покажут в прямом эфире матч "Вадуц" - "Днепр-1", Лига Конференций, 13 октября 2022

Вадуц - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" далек от идеала в еврокубках, однако продолжает крушить всех в рамках украинского первенства. Однако нужно и о Лиге Конференций не забывать. После ничьи с "Вадуцом", которая случилась в номинально домашнем матче, коллектив Кучера будет иметь шанс взять реванш. И не просто реванш. Победа на "Райнпарк" приблизит днепрян к первой в истории еврокубковой весне.

  • Все самые яркие моменты матча Вадуц - Днепр-1 доступны в режиме Live в нашем Telegram

Что касается самого "Вадуца", то во втором дивизионе Швейцарии они продолжают пасти задних, а потому еврокубки для них - единственная отрада. Так что в настрое команды Алессандро Манджаратти можно не сомневаться - будет бой!

Смотрите матч четвертого тура группового этапа ЛК в четверг, 13-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Трансляція матчу Вадуц - Дніпро-1
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Отметим, что матч "Вадуц" - "Днепр-1" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Вадуц" - "Днепр-1" на UA-Футбол >>

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В статье: Вадуц СК Днепр-1
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