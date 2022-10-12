Вадуц - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

"Днепр-1" далек от идеала в еврокубках, однако продолжает крушить всех в рамках украинского первенства. Однако нужно и о Лиге Конференций не забывать. После ничьи с "Вадуцом", которая случилась в номинально домашнем матче, коллектив Кучера будет иметь шанс взять реванш. И не просто реванш. Победа на "Райнпарк" приблизит днепрян к первой в истории еврокубковой весне.

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Что касается самого "Вадуца", то во втором дивизионе Швейцарии они продолжают пасти задних, а потому еврокубки для них - единственная отрада. Так что в настрое команды Алессандро Манджаратти можно не сомневаться - будет бой!

Смотрите матч четвертого тура группового этапа ЛК в четверг, 13-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Вадуц - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "Вадуц" - "Днепр-1" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".