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Балули, Бланко и Довбик выйдут в старте Днепра-1 на матч с Вадуцом
Стартовый состав Днепра-1
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 13 октября, Днепр-1 проведет свой четвертый матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне на выезде сыграют с Вадуцем.
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Уже известен стартовый состав Днепра-1.
Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Балули, Бланко, Довбик
Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Юрчук, Кононов, Бузанелло, Громов, Логинов, Горбунов, Рубчинский, Когут, Танчик
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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