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Балули, Бланко и Довбик выйдут в старте Днепра-1 на матч с Вадуцом

Лига конференций
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Стартовый состав Днепра-1

Балули, Бланко и Довбик выйдут в старте Днепра-1 на матч с Вадуцом

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Сегодня, 13 октября, Днепр-1 проведет свой четвертый матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне на выезде сыграют с Вадуцем.

  • Все самые яркие моменты матча Вадуц – Днепр-1 доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известен стартовый состав Днепра-1.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Балули, Бланко, Довбик

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Юрчук, Кононов, Бузанелло, Громов, Логинов, Горбунов, Рубчинский, Когут, Танчик

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Вадуц СК Днепр-1
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