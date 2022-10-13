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Вадуц – Днепр-1. 1:1. И тут же отыгрываются хозяева – Видео
Неплохо разыграли
Фото: scdnipro1.com.ua
"Вадуц" быстро отыгрывает отставание в один мяч и делает счет 1:1. Ничья в противостоянии "Днепра-1" и лихтенштейнского клуба.
Сбросил Фер и точно пробил в дальний угол Растодер.
30' Эльмин Растодер – 1:1.
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