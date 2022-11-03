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АЗ Алкмар – Днепр-1. 1:1. Довбик сравнивает – Видео
Важный гол в концовке тайма
Getty Images/Global Images Ukraine
"Днепр-1" сравнивает счет в заключительном туре Лиги конференций с "АЗ" Алкмар. Отличился Артем Довбик.
Нашел пространство Артем и забил точным ударом после паса Яниса Амаша.
40' Артем Довбик – 1:1.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 20:41
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dakotat
03.11.2022 в 21:17
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