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АЗ Алкмар – Днепр-1. 1:1. Довбик сравнивает – Видео

Лига конференций
Обновлено
(3 голосов)

Важный гол в концовке тайма

АЗ Алкмар – Днепр-1. 1:1. Довбик сравнивает – Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Днепр-1" сравнивает счет в заключительном туре Лиги конференций с "АЗ" Алкмар. Отличился Артем Довбик.

Нашел пространство Артем и забил точным ударом после паса Яниса Амаша.

40' Артем Довбик – 1:1.

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В статье: АЗ (Алкмаар) Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 20:41
противно смотреть игра назад поперёк и вратарю--точны пас вперёд не могут дать--уберите Бабенко полный 0 -где он только не играл ЧУДО--нет скорости - паса -удара по воротам
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dakotat
03.11.2022 в 21:17
белагубка ты уже достало
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