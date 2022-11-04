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Довбик - лучший бомбардир группового раунда Лиги конференций
Артем забил 5 голов в 6 матчах
scdnipro1.com.ua
В четверг, 3 ноября, состоялись матчи заключительного, 6-го тура Лиги конференций сезона 2022/23.
Лучшим бомбардиром группового раунда стал форвард "Днепра-1" Артем Довбик.
Он забил 5 голов в 6 матчах. Также на его счету 2 ассиста.
Интересно, что всего в группе днепряне забили 9 голов.
Ближайшие преследователи Довбика в бомбардирской гонке забили по 4 мяча.
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