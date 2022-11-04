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Известны все потенциальные соперники Днепра-1 по плей-офф Лиги конференций
Жеребьевка - 7 ноября
Фото: scdnipro1.com.ua
В четверг, 3 ноября, состоялись матчи 6-го тура Лиги конференций и Лиги Европы.
Таким образом, стали известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций.
Напомним, что в 1/8 турнира пробились команды, которые заняли первые места в группах.
А вот на стадии плей-офф (условно, 1/16) сыграют команды, которые заняли второе место в группах ЛК, и к ним присоединятся команды, которые заняли 3-е место в группах Лиги Европы.
Все команды Лиги конференций, которые пробились в евровесну,
Ну а мы отдельно дадим потенциальных соперников Днепра-1. Это команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы:
- Буде-Глимт
- АЕК (Ларнака)
- Лудогорец
- Брага
- Шериф
- Лацио
- Карабах
- Трабзонспор
Напомним, что жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке - 16 и 23 февраля 2023 года.
Команды, занявшие вторые места на групповом этапе Лиги конференций, получат статус сеяных. Восемь клубов, пришедших из Лиги Европы, будут несеяными.
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