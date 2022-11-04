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Известны все потенциальные соперники Днепра-1 по плей-офф Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Жеребьевка - 7 ноября

Известны все потенциальные соперники Днепра-1 по плей-офф Лиги конференций

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

В четверг, 3 ноября, состоялись матчи 6-го тура Лиги конференций и Лиги Европы.

Таким образом, стали известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций.

Напомним, что в 1/8 турнира пробились команды, которые заняли первые места в группах.

А вот на стадии плей-офф (условно, 1/16) сыграют команды, которые заняли второе место в группах ЛК, и к ним присоединятся команды, которые заняли 3-е место в группах Лиги Европы.

Все команды Лиги конференций, которые пробились в евровесну, можно посмотреть здесь.

Ну а мы отдельно дадим потенциальных соперников Днепра-1. Это команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы:

  • Буде-Глимт
  • АЕК (Ларнака)
  • Лудогорец
  • Брага
  • Шериф
  • Лацио
  • Карабах
  • Трабзонспор

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке - 16 и 23 февраля 2023 года.

Команды, занявшие вторые места на групповом этапе Лиги конференций, получат статус сеяных. Восемь клубов, пришедших из Лиги Европы, будут несеяными.

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:27
АЕК давай!
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