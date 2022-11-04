Известны все потенциальные соперники Днепра-1 по плей-офф Лиги конференций

В четверг, 3 ноября, состоялись матчи 6-го тура Лиги конференций и Лиги Европы.

Таким образом, стали известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций.

Напомним, что в 1/8 турнира пробились команды, которые заняли первые места в группах.

А вот на стадии плей-офф (условно, 1/16) сыграют команды, которые заняли второе место в группах ЛК, и к ним присоединятся команды, которые заняли 3-е место в группах Лиги Европы.

Все команды Лиги конференций, которые пробились в евровесну, можно посмотреть здесь .

Ну а мы отдельно дадим потенциальных соперников Днепра-1. Это команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы:

Буде-Глимт

АЕК (Ларнака)

Лудогорец

Брага

Шериф

Лацио

Карабах

Трабзонспор

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке - 16 и 23 февраля 2023 года.

Команды, занявшие вторые места на групповом этапе Лиги конференций, получат статус сеяных. Восемь клубов, пришедших из Лиги Европы, будут несеяными.