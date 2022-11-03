В том числе и Днепр-1. Известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций

В четверг, 3 ноября, состоялись матчи 6-го тура Лиги конференций и Лиги Европы.

Таким образом, стали известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций.

Напомним, что в 1/8 турнира пробились команды, которые заняли первое местов группах.

А вот на стадии плей-офф сыграют команды, которые заняли второе место в группах ЛК, и к ним присоединятся команды, которые заняли 3-е место в группах Лиги Европы.

Итак, сразу в 1/8 Лиги конференций пробились:

Истанбул Башакшехир

Вест Хэм

Вильярреал

Ницца

АЗ

Юргорден

Сивасспор

Слован

На стадии плей-офф будут играть:

Фиорентина

Андерлехт

Лех

Партизан

Днепр-1

Гент

ЧФР Клуж

Базель

Команды из ЛЕ, потенциальные соперники Днепра-1:

Буде-Глимт

АЕК (Ларнака)

Лудогорец

Брага

Шериф

Лацио

Карабах

Трабзонспор

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке - 16 и 23 февраля 2023 года.

Команды, занявшие вторые места на групповом этапе Лиги конференций, получат статус сеяных. Восемь клубов, пришедших из Лиги Европы, будут несеяными.