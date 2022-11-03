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В том числе и Днепр-1. Известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций
Жеребьевка плей-офф состоится 7 ноября
scdnipro1.com.ua
В четверг, 3 ноября, состоялись матчи 6-го тура Лиги конференций и Лиги Европы.
Таким образом, стали известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций.
Напомним, что в 1/8 турнира пробились команды, которые заняли первое местов группах.
А вот на стадии плей-офф сыграют команды, которые заняли второе место в группах ЛК, и к ним присоединятся команды, которые заняли 3-е место в группах Лиги Европы.
Итак, сразу в 1/8
- Истанбул Башакшехир
- Вест Хэм
- Вильярреал
- Ницца
- АЗ
- Юргорден
- Сивасспор
- Слован
На стадии плей-офф будут играть:
- Фиорентина
- Андерлехт
- Лех
- Партизан
- Днепр-1
- Гент
- ЧФР Клуж
- Базель
Команды из ЛЕ, потенциальные соперники Днепра-1:
- Буде-Глимт
- АЕК (Ларнака)
- Лудогорец
- Брага
- Шериф
- Лацио
- Карабах
- Трабзонспор
Напомним, что жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке - 16 и 23 февраля 2023 года.
Команды, занявшие вторые места на групповом этапе Лиги конференций, получат статус сеяных. Восемь клубов, пришедших из Лиги Европы, будут несеяными.
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