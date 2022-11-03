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В том числе и Днепр-1. Известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций

Лига конференций
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Жеребьевка плей-офф состоится 7 ноября

В том числе и Днепр-1. Известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В четверг, 3 ноября, состоялись матчи 6-го тура Лиги конференций и Лиги Европы.

Таким образом, стали известны все команды, которые пробились в весеннюю часть Лиги конференций.

Напомним, что в 1/8 турнира пробились команды, которые заняли первое местов группах.

А вот на стадии плей-офф сыграют команды, которые заняли второе место в группах ЛК, и к ним присоединятся команды, которые заняли 3-е место в группах Лиги Европы.

Итак, сразу в 1/8 Лиги конференций пробились:

  • Истанбул Башакшехир
  • Вест Хэм
  • Вильярреал
  • Ницца
  • АЗ
  • Юргорден
  • Сивасспор
  • Слован

На стадии плей-офф будут играть:

  • Фиорентина
  • Андерлехт
  • Лех
  • Партизан
  • Днепр-1
  • Гент
  • ЧФР Клуж
  • Базель

Команды из ЛЕ, потенциальные соперники Днепра-1:

  • Буде-Глимт
  • АЕК (Ларнака)
  • Лудогорец
  • Брага
  • Шериф
  • Лацио
  • Карабах
  • Трабзонспор

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке - 16 и 23 февраля 2023 года.

Команды, занявшие вторые места на групповом этапе Лиги конференций, получат статус сеяных. Восемь клубов, пришедших из Лиги Европы, будут несеяными.

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В статье: СК Днепр-1
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