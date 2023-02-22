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Траоре - о матче с Ренном: Будем играть в свой футбол, будем биться до конца

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В четверг Шахтер сыграет ответный матч с Ренном

Траоре - о матче с Ренном: Будем играть в свой футбол, будем биться до конца

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре на пресс-конференции накануне ответного матча с "Ренном" в Лиге Европы УЕФА ответил на вопросы журналистов.

Напомним, что в первом матче горняки выиграли со счетом 2:1.

– Ты один из немногих легионеров "Шахтера", оставшийся в команде после начала полномасштабной войны. Этим поступком пытался продемонстрировать солидарность и уважение к клубу и Украине?

– Это очень хороший вопрос. На публике всегда повторяю, что горд выступать за "Шахтер". Я пережил специфический момент, когда получил тяжелую травму, но клуб меня не оставил и постоянно поддерживал во время операции и восстановления. Даже, несмотря на тяжелые обстоятельства и войну, "Шахтер" всегда был рядом со мной. Для меня очень важно вернуться и играть за эту команду.

– Что ты знал о "Ренне" до начала жеребьевки? Тебе известно, что в составе соперника два представителя Буркина-Фасо? Может, удалось пообщаться с соотечественниками?

– Конечно, я говорил с игроком из Буркина-Фасо, даже получилось немного пошутить. Правда, у нас было всего несколько минут, хотя мы очень хорошо знакомы, поскольку вместе выступаем за национальную сборную. Что касается соперника: я давно слежу за чемпионатом Франции и "Ренном". Знаю, что их тренер недавно тренировал "Лион", поэтому считаю его хорошим наставником. Кроме того, несколько моих друзей выступают на этом чемпионате.

– Как будет действовать команда во втором матче, учитывая исход первого поединка?

– "Шахтер" всегда демонстрирует свой футбол и играет только на победу в любом турнире. Завтра мы будем играть в свой футбол, будем биться до конца, попытаемся забить как можно больше голов и порадовать болельщиков.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Ренн
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Источник:
ФК Шахтар

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