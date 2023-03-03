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Ницца советует своим болельщикам не ехать в Молдову на матч ЛК с Шерифом

Лига конференций
(1 голосов)

В Молдове неспокойно

Ницца советует своим болельщикам не ехать в Молдову на матч ЛК с Шерифом

фото из свободных источников

Новина українською

Французская "Ницца" опубликовала официальное обращение к своим болельщикам в связи с предстоящим матчем 1/8 финала Лиги Конференций против "Шерифа".

Игра состоится 9 марта в Кишиневе.

Согласно заявлению клуба, "условия для поездки болельщиков в Молдову являются неблагоприятными "в связи со "скрытой и непредсказуемой угрозой безопасности".

В своем заявлении "Ницца" апеллирует к данным, которые клубу были представлены французскими властями и организацией DNLH (Национальное управление по борьбе с хулиганством).

В конце обращения клуб "с сожалением рекомендовал не ехать в Молдову своим болельщикам, желающим поддержать команду" в матче с "Шерифом".

Напомним, что в последнее время обстановка в Молдове остается напряженной.

Накануне Министерство обороны России обвинило Украину в подготовке "вооруженной провокации" против Приднестровья, а МИД РФ заявил, что будет рассматривать любые действия Украины в регионе "нападением на Россию". В свою очередь в Молдове заявили, что не подтверждают информацию, которую распространило российское ведомство и призвали население страны к спокойствию.

Также премьер-министр Молдовы Дорин Речан недавно заявил о необходимость демилитаризации Приднестровья и вывода российских войск из региона. Его заявление вызвало возмущение в Кремле вплоть до угроз.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Ницца
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Источник:
ФК Ницца

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