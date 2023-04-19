АЗ - Андерлехт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

На "бумаге" это довольно ровная пара. В ней трудно было определить фаворита, однако неожиданно для всех в первой серии противостояния произошел значимый крен в одну из сторон. "Андерлехт" победил 2:0, чем сделал широкий шаг на встречу к полуфиналу. Где, кстати, может встретиться с другим представителем Бельгии "Гентом". Но об этом говорить еще слишком рано. У "Гента" в соперниках "Вест Хэм", да и сам "Андерлехт" еще не прошел АЗ.

Нидерландцы попытаются отыграться, потому что потенциал для этого имеют.

Матч 1/4-й финала Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 19:45.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 8").

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