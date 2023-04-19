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АЗ - Андерлехт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
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АЗ Алкмаар - Андерлехт: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2023 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

АЗ - Андерлехт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На "бумаге" это довольно ровная пара. В ней трудно было определить фаворита, однако неожиданно для всех в первой серии противостояния произошел значимый крен в одну из сторон. "Андерлехт" победил 2:0, чем сделал широкий шаг на встречу к полуфиналу. Где, кстати, может встретиться с другим представителем Бельгии "Гентом". Но об этом говорить еще слишком рано. У "Гента" в соперниках "Вест Хэм", да и сам "Андерлехт" еще не прошел АЗ.

Нидерландцы попытаются отыграться, потому что потенциал для этого имеют.

Матч 1/4-й финала Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 19:45.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 8").

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Трансляція матчу АЗ Алкмаар - Андерлехт
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>

Также по завершении игры на нашем сайте вы найдете отчет о матче и видео лучших моментов. Следите за обновлениями.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) АЗ (Алкмаар)
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