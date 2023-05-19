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Фиорентина забила Базелю на 129-й минуте и вырвала путевку в финал Лиги конференций

Лига конференций
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Феноменальная развязка в Швейцарии

Фиорентина забила Базелю на 129-й минуте и вырвала путевку в финал Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, 1/2 финала

Ответный матч (первый поединок – 2:1)

"Сент-Джейкоб Парк" (Базель)

Главный арбитр: Хосе Мартинес Санчес (Испания)

"Фиорентина" в трех предыдущих матчах плей-офф ЛК в этом сезоне в гостях регулярно забивала четыре. В текущем поединке ей стоило отметиться минимум дважды – после неудачи в домашней встрече недельной давности (1:2). "Фиалки" сошлись ровно посередине.

На старте встречи игра была довольно вязкой. Много столкновений и множество фолов. “Фиорентина” была более изобретательной в атаке, в то время как “Базель” действовал более прямолинейно и прагматично. “Фиалки” до перерыва не реализовали два неплохих момента, однако все-таки смогли забить.

После нескольких попыток отличиться гостям удалось просто: Гонсалес замкнул подачу Бираги с углового. Не получилась позиционная защита у швейцарцев.

Бывший игрок "Шахтера" Додо был, кстати, достаточно активен. Многое подключался к атакам и отрабатывал в защите. Второй компонент у него получался хуже – прибегал к фолам.

На 55-й минуте партнеры Додо по защите проспали Амдуни, который получил мяч в штрафной и разобрался с голкипером. Интересно, что на 72-й минуте во взятии ворот игрок "Базеля" Амдуни тоже принял участие. Однако на этот раз забила “Фиорентина”: Гонсалес отличился после отскока от полузащитника хозяев.

Команды довели матч до экстра-тайма, а там игру в свои ноги взяли гости. Они откровенно давили на соперника и продолжали владеть преимуществом. “Базель” надеялся лишь на контратаки и пытался пользоваться ими – позиционных наступлений у хозяев не было.

Нужно было швейцарцам перевести дух. Казалось, к ним пришло спасение, однако не самым лучшим способом. Кому-то на трибунах стало плохо, и пришлось прервать матч примерно на 10 минут. В итоге это сыграло гостям на руку.

Арбитр компенсировал это потраченное на перерыв время до второго экстра-тайма. "Фиорентина" не следовала сценарию завершения основного времени и не тянула до перерыва. Гости шли в атаку. Шанс был у Йовича, но тот пробил чуть выше перекладины. А на 120+9 минуте Лука сбросил в зону Барака, который расстрелял ворота Хица.

Класс и опытность футболистов "Фиорентины" сыграли сегодня на руку именно им. Они показали характер и мастерство и все-таки пробились в свой второй еврофинал за последние 60 лет. В решающем матче за трофей фиалки сойдутся с английским “Вест Хэмом”.

"Базель" (Базель, Швейцария) - "Фиорентина" (Флоренция, Италия) 1:3

Голы: Амдуни 55 – Н. Гонсалес 35, 72, Барак 120+9

Базель: Хиц – Ланг, Адамс, Пельмар – Ндое, Т. Джака (Фрай 88), Бургер (Малес 106), Калафиори – Огюстен (Зечири 81), Амдуни, Диуф

Фиорентина: Террачано – Додо, Миленкович, Игорь (Раньери 56), Бираги – Бонавентура (Барак 106), Амрабат, Кастровилли (Мандрагора 120+2) – Н. Гонсалес, Артур Кабрал (Йович 91), Брекало (Иконе)

Предупреждения: Бургер 89 – Игорь 21, Раньери 59, Н. Гонсалес 90, Иконе 96, Бонавентура 104, Барак 120+11

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В статье: Базель Фиорентина (Флоренция)
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