Фиорентина забила Базелю на 129-й минуте и вырвала путевку в финал Лиги конференций

Лига конференций, 1/2 финала

Ответный матч (первый поединок – 2:1)

"Сент-Джейкоб Парк" (Базель)

Главный арбитр: Хосе Мартинес Санчес (Испания)

"Фиорентина" в трех предыдущих матчах плей-офф ЛК в этом сезоне в гостях регулярно забивала четыре. В текущем поединке ей стоило отметиться минимум дважды – после неудачи в домашней встрече недельной давности (1:2). "Фиалки" сошлись ровно посередине.

На старте встречи игра была довольно вязкой. Много столкновений и множество фолов. “Фиорентина” была более изобретательной в атаке, в то время как “Базель” действовал более прямолинейно и прагматично. “Фиалки” до перерыва не реализовали два неплохих момента, однако все-таки смогли забить.

После нескольких попыток отличиться гостям удалось просто: Гонсалес замкнул подачу Бираги с углового. Не получилась позиционная защита у швейцарцев.

Nicolás González. The man of the moment ????????#UECL pic.twitter.com/uT5NNoU6ef