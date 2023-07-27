  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Снова ровно. Фелипе сравнивает счет в матче с Дилой
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова ровно. Фелипе сравнивает счет в матче с Дилой

Лига конференций
(1 голосов)

И положил красиво

Снова ровно. Фелипе сравнивает счет в матче с Дилой

vorskla.com.ua

Новина українською

Ворскла играет свой первый, условно домашний матч квалификации Лиги конференций против грузинской Дилы.

Первый тайм был равным и голы команд не забили, а вот после перерыва Дила вышла вперед.

Украинец Ковталюк на 57-й минуте после флангового паса выиграл борьбу и пробил в ближний угол. 1:0.

Ворскла сумела добавить оборотов, и сравняла на 72-й минуте. Фелипе выскочил по месту правого инсайда и подсек мяч под кипером – 1:1.

По теме
yellow-arrow
Лига конференций. Безус феерит за Омонию, пушка Зотько, полуфиналист в шаге от вылета
yellow-arrow
Дожали! Кане в компенсированное время приносит Ворскле победу над Дилой
yellow-arrow
ЛК. Ворскла - Дила 2:1. Последние минуты иногда и за нас
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Фелипе Дила (Гори)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде