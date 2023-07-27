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Снова ровно. Фелипе сравнивает счет в матче с Дилой
И положил красиво
vorskla.com.ua
Первый тайм был равным и голы команд не забили, а вот после перерыва Дила вышла вперед.
Украинец Ковталюк на 57-й минуте после флангового паса выиграл борьбу и пробил в ближний угол. 1:0.
Ворскла сумела добавить оборотов, и сравняла на 72-й минуте. Фелипе выскочил по месту правого инсайда и подсек мяч под кипером – 1:1.
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