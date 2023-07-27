Снова ровно. Фелипе сравнивает счет в матче с Дилой

Ворскла играет свой первый, условно домашний матч квалификации Лиги конференций против грузинской Дилы.

Первый тайм был равным и голы команд не забили, а вот после перерыва Дила вышла вперед.

Украинец Ковталюк на 57-й минуте после флангового паса выиграл борьбу и пробил в ближний угол. 1:0.

Ворскла сумела добавить оборотов, и сравняла на 72-й минуте. Фелипе выскочил по месту правого инсайда и подсек мяч под кипером – 1:1.