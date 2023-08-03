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Хавбек Ворсклы Фелипе получил травму и был заменен уже в первом тайме матча с Дилой
Матч для полтавчан складывается очень непросто
фото из свободных источников
"Ворскла" играет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".
Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.
Команда Скрипника выбрала тактику игры от обороны, но все-таки пропустила в раздевалку – Исенко не очень удачно сыграл на выходе,
Также проблемой для полтавчан стала травма хавбека Фелипе – бразилец получил повреждение в середине первого тайма, пытался разбегаться, но все-таки был вынужден попросить замену – вместо него на 36-й минуте вышел Бацула.
Счет в матче к перерыву – 1:0, и общий счет противостояния – 2:2.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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