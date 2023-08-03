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Хавбек Ворсклы Фелипе получил травму и был заменен уже в первом тайме матча с Дилой

Лига конференций
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Матч для полтавчан складывается очень непросто

Хавбек Ворсклы Фелипе получил травму и был заменен уже в первом тайме матча с Дилой

фото из свободных источников

Новина українською

"Ворскла" играет свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы".

Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.

Команда Скрипника выбрала тактику игры от обороны, но все-таки пропустила в раздевалку – Исенко не очень удачно сыграл на выходе, после чего грузины все-таки забили.

Также проблемой для полтавчан стала травма хавбека Фелипе – бразилец получил повреждение в середине первого тайма, пытался разбегаться, но все-таки был вынужден попросить замену – вместо него на 36-й минуте вышел Бацула.

Счет в матче к перерыву – 1:0, и общий счет противостояния – 2:2.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Фелипе Дила (Гори)
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