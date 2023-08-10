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ЛК. Тобол продолжает побеждать. В этот раз - с Шаховым

Лига конференций
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Первые матчи третьего квалификационного раунда

ЛК. Тобол продолжает побеждать. В этот раз - с Шаховым

scdnipro1.com.ua

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенных на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие попрощаются с евробкуками.

Базовая дата первых матчей - 10-е августа 2023-го года, но два матча состоялись раньше.

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"Тобол" (Казахстан) - "Дерри Сити" (Ирландия) 1:0
Гол: Асранкулов 68

Для "Тобола" продолжается сказочный период в Лиге конференций. Иначе это не опишешь. Сначала представитель Казахстана прошел "Хонку" из Финляндии, а затем создал бомбу, оставив за бортом полуфиналиста последнего розыгрыша этого турнира "Базель". В противостоянии со скромным "Дерри Сити" уже как-то само собой от "Тобола" ждут успеха.

И в первом матче команда не подвела своих болельщиков. Приложился и вышедший на замену на 68-й минуте новичок Евгений Шахов. В конце встречи получил желтую.

"Струга" (Северная Македония) - "Свифт" (Люксембург)
Голы:

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения)
Голы:

"Сабах" (Азербайджан) - "Партизан" (Сербия)
Голы:

"Валмиєра" (Латвия) - "Партизани" (Албания)
Голы:

"Виктория" (Чехия) - "Гзира" (Мальта)
Голы:

"Дила" (Грузия) - АПОЭЛ (Кипр)
Голы:

"Легия" (Польша) - "Аустрия" (Австрия)
Голы:

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Бешикташ" (Турция)
Голы:

"Омония" (Кипр) - "Мидтьюлланн" (Дания)
Голы:

"Русенборг" (Норвегия) - "Хартс" (Шотландия)
Голы:

"Санта Колома" (Андорра) - АЗ (Нидерланды)
Голы:

"Сепси" (Румыния) - "Актобе" (Казахстан)
Голы:

"Фарул" (Румыния) - "Флора" (Эстония)
Голы:

"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Ференцварош" (Венгрия)
Голы:

"Хапоель (Беер-Шева, Израиль) - "Левски" (Болгария)
Голы:

"Аданадемирспор" (Турция) - "Осиек" (Хорватия)
Голы:

"Ароука" (Португалия) - "Бранн" (Норвегия)
Голы:

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) - "Риека" (Хорватия)
Голы:

"Брюгге" (Бельгия) - "Акурейри" (Исландия)
Голы:

"Лех" (Польша) - "Спартак" (Словакия)
Голы:

"Твенте" (Нидерланды) - "Рига" (Латвия)
Голы:

"Фенербахче" (Турция) - "Марибор" (Словения)
Голы:

"Целье" (Словения) - "Ниман" (Беларусь)
Голы:

"Арис" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина)
Голы:

FCSB (Румыния) - "Норшелланн" (Дания)
Голы:

"Хиберниан" (Шотландия) - "Люцерн" (Швейцария)
Голы:

"Балкани" (Косово) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
Голы:

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Дебрецен" (Венгрия)
Голы:

"Хайдук" (Хорватия) - ПАОК (Греция)
Голы:

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В статье: Третий квалификационный раунд Лига конференций
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