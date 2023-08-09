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ЛК. Гент в третьем матче подряд забивает пять, Израиль набирает очки в ТК
Первые матчи третьего квалификационного раунда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luigi Rizzo/Eurasia Sport Images
Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенных на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие попрощаются с евробкуками.
Базовая дата первых матчей - 10-е августа 2023-го года, но два матча состоялись раньше.
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АЕК (Ларнака, Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 1:1
Голы: Фараж 80 – Коэн 64
Израиль в этом еврокубковом сезоне очки набирает весьма лихо. В темпе примерно 70-ти процентов. Эта страна является серьезным конкурентом для Украины в Таблице коэффициентов. Сегодня представитель Израиля "Маккаби" (Тель-Авив) не проиграл АЕКу, который в прошлом сезоне попил немало украинской крови. Кое-где гостям даже повезло, когда уже при счете 1:1 соперник не реализовал пенальти. Без этого гола и потенциального домашнего преимущества киприотам будет крайне сложно на выезде.
"Гент" (Бельгия) – "Погонь" (Польша) 5:0
Голы: Орбан 13, Орбан 35, Куйперс 40, Куйперс 45+1, Орбан 65
"Гент" в этой Лиге конференций пока что куражится. Три матча – пятнадцать забитых мячей. В предыдущем раунде под горячую руку бельгийцев попала "Жилина" (5:1 и 5:2), сейчас – польский "Погонь". Таким темпом уже нужно бояться АПОЭЛу или "Диле", на которых выходит победитель этой пары (читай - "Гент").
Хет-триком отличился нигерийский нападающий Гифт Орбан, за которого вскоре "Гент" будет просить кругленькую сумму на трансферном рынке.
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