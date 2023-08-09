ЛК. Гент в третьем матче подряд забивает пять, Израиль набирает очки в ТК

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенных на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие попрощаются с евробкуками.

Базовая дата первых матчей - 10-е августа 2023-го года, но два матча состоялись раньше.

Все новости еврокубков и потенциальные соперники команд из Украины в Telegram UA-Football

АЕК (Ларнака, Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 1:1

Голы: Фараж 80 – Коэн 64

Израиль в этом еврокубковом сезоне очки набирает весьма лихо. В темпе примерно 70-ти процентов. Эта страна является серьезным конкурентом для Украины в Таблице коэффициентов. Сегодня представитель Израиля "Маккаби" (Тель-Авив) не проиграл АЕКу, который в прошлом сезоне попил немало украинской крови. Кое-где гостям даже повезло, когда уже при счете 1:1 соперник не реализовал пенальти. Без этого гола и потенциального домашнего преимущества киприотам будет крайне сложно на выезде.

"Гент" (Бельгия) – "Погонь" (Польша) 5:0

Голы: Орбан 13, Орбан 35, Куйперс 40, Куйперс 45+1, Орбан 65

"Гент" в этой Лиге конференций пока что куражится. Три матча – пятнадцать забитых мячей. В предыдущем раунде под горячую руку бельгийцев попала "Жилина" (5:1 и 5:2), сейчас – польский "Погонь". Таким темпом уже нужно бояться АПОЭЛу или "Диле", на которых выходит победитель этой пары (читай - "Гент").

Хет-триком отличился нигерийский нападающий Гифт Орбан, за которого вскоре "Гент" будет просить кругленькую сумму на трансферном рынке.